TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragedija Kėdainių rajone: tvenkinyje rastas negyvas vyras

2025-10-18 08:23 / šaltinis: BNS
2025-10-18 08:23

Kėdainių rajone Piliamanto kaime šeštadienio naktį ugniagesiai iš tvenkinio ištraukė vyro kūną.

Narai gelbėtojai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Kėdainių rajone Piliamanto kaime šeštadienio naktį ugniagesiai iš tvenkinio ištraukė vyro kūną.

0

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, apie 1 val. buvo gautas pranešimas, kad dingęs asmuo – prieš tris valandas bendravo su tėvu, dabar negali susisiekti, išplaukė motorine valtimi.

01.53 val. pradėta piliečio paieška. Įvykio vietoje dirbo policijos pareigūnas su dronu, budėjo medikai. 05.12 val. tvenkinyje rastas vyro, gimusio 1973 metais, kūnas be gyvybės ženklų, jis transportuotas į krantą ir perduotas medikams, kurie konstatavo mirtį.

Anot pranešimo, atliekant paiešką išžvalgyta apie 6 kilometrai pakrantės.

