Tokio ankstyvo grybų sezono nepamena: krito net supirkimo kainos

Tiesa, šiemet supirkimo kainos kiek žemesnės nei pernai, tačiau sezonas prasidėjo gerokai anskčiau. Pernai Dzūkijoje voveraičių pasirodė tik liepos mėnesį.

Daugiau apie tai – TV3 žiniose.

Varėniškis Antanas į grybų bei uogų supirktuvę atvežė parduoti voveraites, tačiau sako, kad ir baravykai jau dygsta.

Visgi daugiau baravykų dar teks palaukti, sako dzūkas. Užtat nemažai voveraičių jau galima prisirinkti Dzūkijos pušynuose. Per tris valandas vyras su žmona surinko daugiau nei tris kilogramus grybų.

Vyras neslepia, kad tikėjosi didesnės kainos už pirmąsias voveraites, tačiau šiemet supirkėjai siūlo mažiau nei pernai – 7,5 eurų už kilogramą. Pernai mokėjo 8 eurus.

„Galėtų būti ir didesnė, bet yra kaip yra. Grybauju kasdien. O būna per dieną ir du kartus, visaip“, – dalijasi Varėnos gyventojas Antanas.

O štai kitai grybautojai Jolitai pavyko pririnkti pilną kibirą voveraičių. Tiesa, moteris sako, kad į mišką ėjo kelis kartus, kol surinko tokį kiekį.

„Prieš savaitę buvau, tai tik sriubai parnešiau, labai nedaug. Dabar kibiriuką, net nežinau, ir iš ryto ėjau, ir po pietų. Tai reikėjo kelių valandų, reikėjo“, – pasakoja Varėnos gyventoja Jolita.

Tokio ankstyvo sezono nepamena

Šiemet voveraitės Dzūkijoje pasirodė labai anksti – gegužės pabaigoje. Tokio ankstyvo sezono nepamena ir patyrę grybautojai. Štai pernai grybų ir uogų supirktuvės Varėnoje atsidarė tik liepos mėnesį, nes miškuose buvo labai sausa.

„Tikrai taip, jau atidarytas, ir aš pats perku jau savaitę, reiškia, sezonas atidarytas. Per dieną superku kažkur apie šimtą, virš šimto kilogramų“, – teigia supirktuvės savininkas Almantas Juškevičius.

Vyras sako, kad miško gėrybių kainą nustato bendra rinka, be to, voveraitės šlapios ir dėl to pigesnės nei pernai.

„Buvo 8 eurai. Pirmos buvo 8 eurai, dabar 7,5. Ir lietus padėjo nukristi tom kainom, nes šlapesni tie grybai“, – tikina A. Juškevičius.

Derlių stabdo šaltos naktys

Grybų supirkimo reikalais domisi ir Varėnos rajono gyventojas Algirdas. Vyras stebisi, kad žmonės jau prirenka tiek daug voveraičių, tačiau pats sako lauksiantis baravykų. Šie grybai, anot dzūko, gausiau turėtų pasirodyti birželio pabaigoje.

„Laukiu. Pas mane namuose dygsta. Kai jau pradeda, tai miškan važiuoju. Prieš du, tris gal metus buvo daug, o šiemet nežinia, pati gamta pasakys“, – kalba Algirdas.

Dzūkai džiaugiasi, kad miškuose drėgmės pakanka, tačiau grybų augimą esą gali pristabdyti šaltos naktys.

„Bus tų grybų, reikia tik orų geresnių, kad būtų šiltos naktys. Šaltokos naktys“, – sako Antanas.

Šiemet labai anksti pasirodė ne tik voveraitės – miškuose jau sirpsta mėlynės. Jų sezonas taip pat prasidėjo keliomis savaitėmis anskčiau nei įprastai.

Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio viršuje.