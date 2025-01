Tokie bėrimai išduoda klastingą infekciją: štai kas gali nemokamai pasiskiepyti

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai atkreipia dėmesį, kad kiekvienas, turintis artimą sąlytį su b raupais sergančiu asmeniu, gali užsikrėsti.

Nuo pernai, kai rugpjūčio mėn. Švedija pirmoji Europos žemyne informavo apie I b potipio b raupų atvejį, iki 2024 m. metų pabaigos buvo užregistruoti pavieniai atvejai Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje. Be to, minėto b raupų potipio atvejai buvo užregistruoti Tailande, Indijoje, JAV, Kanadoje, Pakistane, Kinijoje – t. y. šalyse už Afrikos ribų. Visi užsikrėtimo atvejai siejami dėl artimo sąlyčio su sergančiaisiais.

Lietuvoje paskutinį kartą b raupų atvejis (II tipo) buvo užregistruotas 2024 m. rugsėjį. Per visą registravimo laikotarpį nuo 2022 m., kai Europoje kilo šios ligos protrūkis, tai buvo 6 atvejis Lietuvoje, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA

REKLAMA

Užsikrečiama esant artimam fiziniam sąlyčiui

B raupai yra infekcinė liga, kurią sukelia beždžionių raupų virusas. Žinomi du šio viruso tipai: I tipas, vadinamas Kongo baseino tipu, ir II tipas, vadinamas Vakarų Afrikos tipu.

REKLAMA

Primename, kad b raupai nėra lengvai plintanti liga, bet užsikrėsti galima esant artimam fiziniam sąlyčiui su asmeniu, kuriam pasireiškia ligos simptomai, per kūno skysčius (pūlius ar kraują) nuo odos pažeidimų ar šašų, per kvėpavimo takų lašelius, ilgesnį laiką bendraujant su sergančiu asmeniu, taip pat seksualinio kontakto metu (bučinius, lietimą, lytinius santykius). Užsikrėsti šia liga galima ir per patalynę, rankšluosčius, drabužius ir kitus aplinkos daiktus, kuriais naudojasi sergantis asmuo.

REKLAMA

REKLAMA

B raupais sergantys asmenys kitus gali užkrėsti nuo simptomų atsiradimo pradžios iki tol, kol bėrimai visiškai užgis ir susiformuos šviežias odos sluoksnis (dažniausiai 2–4 savaites).

Ligos simptomai pasireiškia: veido, plaštakų, pėdų, akių, burnos ir (arba) lytinių organų ir tarpvietės bėrimais su pūslelėmis, karščiavimu, limfmazgių padidėjimu, galvos, gerklės, raumenų ir nugaros skausmais, energijos stoka).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jeigu lankėtės Afrikos šalyse arba bet kurioje šalyje, kur turėjote artimą kontaktą su sergančiuoju ir /arba jums pasireiškė bent vienas iš simptomų, būdingų b raupams, – nedelsiant kreipkitės į dermatovenerologą arba į ligoninės, kuriame yra infekcinių ligų centras / skyrius, priėmimo skyrių.

Skiepijami rizikos grupės asmenys

Lietuvoje profilaktiškai nuo b raupų gali pasiskiepyti rizikos grupei priklausantys asmenys, t. y. vyresni nei 18 metų amžiaus vyrai, turintys lytinių santykių su vyrais.

REKLAMA

Šia vakcina taip pat skiepijami asmenys, kurie turėjo didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju ir yra vyresni nei 18 metų amžiaus. Tokius asmenis identifikuoja NVSC specialistai, apklausdami b raupais susirgusį pacientą.

Primename, kad norint profilaktiškai pasiskiepyti šeimos gydytojo siuntimas nereikalingas. Pasiskiepyti galima Centro poliklinikoje, Vilniuje, skiepijimo paslaugai registruojantis per Išankstinę pacientų registracijos informacinę sistemą (sistemoje pažymėjus Vilniaus miesto savivaldybę, Centro polikliniką, ir pasirinkus „BR skiepai vyrams“ paslaugą).

REKLAMA

Norint išvengti užsikrėtimo beždžionių raupais, reikėtų vengti tiesioginio sąlyčio (oda su oda, veidas į veidą) su asmenimis, kuriems pasireiškia ligos simptomai, svarbu praktikuoti saugius lytinius santykius, taip pat laikytis tinkamos rankų higienos, ypač prieš sąlytį ir po turėto sąlyčio su simptomų turinčiu asmeniu bei jam priklausančiais reikmenimis.

Daugiau informacijos apie b raupus galima rasti čia.