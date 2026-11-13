To rasti nė pats nesitikėjo: vyro palėpėje – visas paketas sprogmenų, kvietė „Arą“

Pasak Policijos departamento, į pareigūnus kreipęsis 1949 m. gimęs vyras pareiškė, kad lapkričio 11 d. apie 16 val. Šilutės rajone esančiame Šyškų kaime, savo gyvenamojo namo palėpėje, tvarkydamas patalpas, rado paketą su 16 vienetų trotilo šaškių.
Į įvykio vietą atvykę rinktinės „Aras“ išminuotojai sprogmenis paėmė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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