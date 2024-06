Tiesiogiai: LGBT bedruomenės eitynės Vilniuje

Lietuvos gėjų lygos (LGL) pirmininkas Vladimiras Simonko anksčiau naujienų portalui tv3.lt sakė, jog birželio 8 d. organizuojamos eitynės bus nedidelis kitose šalyse organizuojamų garsių paradų atitikmuo – organizatoriai tikisi sulaukti iki 20 tūkst. dalyvių. Be to, šį kartą atvyks ir ypač daug drag karalienių.

„Akcentas, kuriuo aš didžiuojuosi – mes jau gana ilgai dirbame kartu su MAMA apdovanojimais. Jie turi stiprią ambiciją mums padėti padaryti didžiulį koncertą, kuris bus Vingio parke, po eitynių. Jame dalyvaus pakankamai daug žvaigždžių. Mano nuostabai, pagaliau drag kultūra išaugo iki tokio lygio, kad tai yra visiems suprantama, suteikia estetinį požiūrį į šį reiškinį. Šį kartą bus pakankamai daug drag karalienių scenoje – bus ir lietuvių, bus balaganza, bus drag karalienės iš Olandijos, Kanados, Briuselio, Šveicarijos. Ir tai tik drag karalienės“, – pasakojo Lietuvos gėjų lygos lyderis.

„Matysime žymiai daugiau muzikinių platformų. Tai bus nedidelis Berlyno „Love parade“ atitikmuo“, – pridūrė V. Simonko.

REKLAMA

REKLAMA

Anot V. Simonko, vilniečiai gali tikėtis ir garsių Lietuvos muzikantų pasirodymų.

„Bus daug lietuviškų muzikos žvaigždžių – Moniką Liu, Silvester Belt, Skamp, Rūta Mur, Free Finga ir Aistę, kuri dalyvavo Eurovizijos atrankoje“, – teigė V. Simonko.

REKLAMA

„Tai mums be galo svarbu, nes tai yra ne šiaip scena, o tai yra solidarumo už žmogaus teises, LGBT teises, scena. Ir scena tikrai bus didelė, be to, pirmą kartą teiksime apdovanojimus verslo įmonėms, kurios yra už draugišką aplinką LGBT. Taip pat teiksime apdovanojimą aktyviausiam piliečiui, muzikinį apdovanojimą“, – pridūrė LGBT teisių aktyvistas.

Galiausiai, tą pačią dieną Vilniaus miesto savivaldybėje bus organizuojama ir konferencija apie LGBT lytinį švietimą.

REKLAMA

REKLAMA

„Taip pat bus organizuojama konferencija apie LGBT lytinį švietimą, LGBT mokinius mokyklose. Ši konferencija vyks Vilniaus miesto savivaldybėje, 20 aukšte. Konferencijoje dalyvaus choras iš 30 dalyvių, atvykusių iš Švedijos“, – atskleidė V. Simonko.

Vis dėlto, V. Simonko pabrėžia, jog svarbiausias eitynių tikslas – pademonstruoti LGBT bendruomenės solidarumą, siekti permainų visuomenėje.

„Mes matome, kad mūsų renginys išaugo ir visuomenėje yra poreikis, bent kartą per metus išeiti iš gatves, parodyti savo solidarumą su LGBT visuomene, nusiųsti žinutę mūsų politikams, kurie nieko nesugebėjo padaryti mūsų bendruomenei, per paskutinius ketverius metus. Jaučiame didžiulį nusivylimą“, – tvirtino V. Simonko.