Ties Nida iš Rusijos galėjo įplaukti povandeninis dronas – žiniasklaida

Anot vietos gyventojų, Kuršių mariose pasieniečiai atliko neįprastą misiją, o tai jiems sukėlė klausimų.
„Šioje Kuršių marių vietoje pasieniečiai beveik neplaukioja“, – teigė incidentą stebėjęs vyras.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Viešųjų ryšių vyresnioji specialistė Aistė Žalnieraitienė portalą informavo, kad vandenyje buvo pastebėtas objektas, kuris galėjo patekti iš Rusijos pusės.
Vykdomas aplinkybių patikrinimas.
