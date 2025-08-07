Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Ties Nida iš Rusijos galėjo įplaukti povandeninis dronas – žiniasklaida

2025-08-07 15:43 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 15:43

Praėjusį šeštadienį į Lietuvos teritoriją ties Nida iš Rusijos galėjo įplaukti povandeninis dronas, praneša portalas kasvykstaneringoje.lt

Ties Nida iš Rusijos galėjo įplaukti povandeninis dronas – žiniasklaida (nuotr. TV3)

11

Anot vietos gyventojų, Kuršių mariose pasieniečiai atliko neįprastą misiją, o tai jiems sukėlė klausimų.

„Šioje Kuršių marių vietoje pasieniečiai beveik neplaukioja“, – teigė incidentą stebėjęs vyras.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Viešųjų ryšių vyresnioji specialistė Aistė Žalnieraitienė portalą informavo, kad vandenyje buvo pastebėtas objektas, kuris galėjo patekti iš Rusijos pusės.

Vykdomas aplinkybių patikrinimas.

dronu expertas Albinas
dronu expertas Albinas
2025-08-07 15:56
manau ras poligone su sprogmenimis ir pakeliu cigarečių
Atsakyti
Na
Na
2025-08-07 16:14
Tai galėjo ar įplaukė?
Atsakyti
Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadas
Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadas
2025-08-07 16:06
Tikiuosi poilsiautojai neutralizuos šitą rusišką droną
Atsakyti
