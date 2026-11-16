Terorizmo rėmimu kaltinamo kirgizo byloje – naujausia žinia

Garbės konsulė apklausta kaltinamojo advokatės prašymu. Kodėl apklausta būtent ši Kirgizijos atstovė, advokatė Aušra Ručienė teigė, kad Vilniuje nepavyko rasti jokio šios šalies atstovo, o ambasada, aptarnaujanti Lietuvą, yra Baltarusijoje.
„Nedraugiškoje šalyje“, – BNS aiškino gynėja.
Todėl gynyba kreipėsi į Kirgizijos garbės konsulę Čekijoje. Teismo posėdyje S. Daminova dalyvavo nuotoliniu būdu.
„Kirgizijoje „Hamas“ nėra priskiriama teroristinėms organizacijoms“, – sakė garbės konsulė.
Ji negalėjo atsakyti į prokuroro Rimo Juodžio klausimą, kodėl M. A. Nurkulovas pinigus pervedinėjo būtent kariniam „Hamas“ sparnui.
Kitas teismo posėdis turėtų įvykti lapkričio 25 dieną. Planuojama pradėti baigiamąsias kalbas.
Šioje byloje jau turėjo būti sakomos baigiamosios kalbos, tačiau jas teko atidėti paaiškėjus, kad kai kurie dokumentai iš rusų ir arabų kalbų išversti ne vertėjo, įspėto dėl atsakomybės už neteisingą vertimą, o vertimo programėlės. Todėl buvo nutarta sulaukti minėtų dokumentų vertimų.
Kaip rašė BNS, M. A. Nurkulovas teisiamas už tai, kad pervedė nedideles sumas palestiniečių teroristinei organizacijai. Kaltinamasis teisme teigė nežinojęs, kad „Al Qassem Brigades“ ES yra įvardijama kaip teroristinė organizacija.
M. A. Nurkulovas kaltinamas tuo, kad, turėdamas leidimą gyventi Lietuvoje, tiesiogiai teikė materialinę paramą palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“ kariniam sparnui „Al Qassem Brigades“, siekdamas, kad ši parama būtų panaudota teroristinės organizacijos veiklai remti.
Už tokį nusikaltimą Lietuvoje baudžiama laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.
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