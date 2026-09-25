Teismo verdiktas: FNTT teisėtai įtraukė „EM System“ į sankcionuotų įmonių sąrašą

Regionų administracinis teismas rugsėjo 23 dieną atmetė bendrovės skundą dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) sprendimo, kuriuo ji atsisakė panaikinti 2022 metų spalio įsakymą „EM System“ įtraukti į šį sąrašą.
„Pareiškėjos („EM System“ – BNS) skundo reikalavimas panaikinti sprendimą yra nepagrįstas ir jį naikinti vadovaujantis pareiškėjos nurodomais ar kitais motyvais nėra teisinio pagrindo“, – rašoma teismo nutartyje, kurią dar galima skųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
Bendrovė teismo prašė priimti naują sprendimą išbraukiant ją iš sąrašo, nes, pasak jos, įmonė į jį buvo įtraukta nepagrįstai ir neteisėtai.
Baltarusijos oligarchui Aleksandrui Šakutinui, kuris į ES sankcijų sąrašą pateko dar 2020 metais, priklauso 50 proc. bendrovės akcijų, todėl, įmonės vertinimu, ji negali būti laikoma sankcionuoto asmens nuosavybe, nes nuosavybės kriterijus taikomas tik tuo atveju, kai asmuo valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų.
Be to, pasak „EM System“, A. Šakutinas neturi teisės daryti lemiamos įtakos bendrovei, nes jis turi tiek pat akcijų, kiek ir kitas akcininkas – Baltarusijos verslininkas Igoris Subbotinas.
Pastarasis ES sankcionuojamas nuo 2024 metų pabaigos – praėjus dvejiems metams nuo Liretuvos įmonės įtraukimo į sankcionuojamųjų sąrašą.
Savo ruožtu FNTT teigė, jog svarbūs bendrovės valdymo sprendimai negalėjo būti priimami be A. Šakutino dalyvavimo, vadinasi, jis turėjo realią įtaką bendrovei.
Anot tarnybos, didėjant bendrovės turto ar pelno vertei didėja ir akcijų vertė, o sankcijų prasme svarbi ne tik tiesioginė galimybė naudotis jos lėšomis, bet ir netiesiogiai gaunama ekonominė nauda iš veiklos.
Teismo teigimu, „EM System“ argumentai susiję su kasdieniu bendrovės administravimu, o tai neturi lemiamos įtakos vertinant įmonės kontrolę. Pasak teisėjų kolegijos, 50 proc. akcijų paketas suteikia reikšmingą įtaką bendrovės valdymui, nes vertinant kontrolę svarbu ne vien tai, kas atlieka kasdienes administracines funkcijas ar disponuoja banko sąskaitomis, bet ir tai, kas gali daryti įtaką jos veiklos krypčiai ir strateginiams sprendimams.
Kaip rašė BNS, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), remdamasis ES Teisingumo Teismo (ESTT) aiškinimu, šiemet gegužę nepakeitė žemesnės instancijos teismų sprendimų ir galutinai konstatavo, kad sankcijos gali būti taikomos bendrovei, jei 50 proc. jos akcijų kontroliuoja sankcionuotas asmuo.
Tuomet LAT galutinai konstatavo, kad „EM System“ lėšas sąskaitose bankai „Citadele“ ir SEB 2020 metais įšaldė pagrįstai.
„EM System“ veiklą 2022 metais FNTT apribojo dėl sąsajų su A. Šakutinu, vėliau – ir su I. Subbotinu.
A. Šakutinas yra vienas didžiausių Baltarusijos režimo finansuotojų, artimas autoritariniam prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai.
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