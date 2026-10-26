Teismo sprendimas: 850 eurų už malkas ir apgaulingas paslaugas išviliojusį vyrą siunčia į kalėjimą

Kaip pirmadienį pranešė teismas, toks sprendimas priimtas konstatavus, kad dėl ankstesnių E. Kalecko teistumų ir neigiamos charakteristikos švelnesnės poveikio priemonės ar lygtinė įkalinimo bausmė jam nepasiektų teisingumo tikslų.
Nuteistas metams už 850 eurų sukčiavimą parduodant malkas
Vyras nuteistas dėl sukčiavimo, kai nukentėjusioji socialiniame tinkle surado skelbimą apie parduodamas malkas ir susitarė dėl jų pirkimo bei pristatymo, tačiau, pervedusi nurodytą sumą, pirkinio nesulaukė.
Vėliau E. Kaleckas iš jos pareikalavo papildomo mokesčio, melagingai nurodydamas, neva šis skirtas Valstybinei mokesčių inspekcijai už sąskaitos anuliavimą ir pinigų grąžinimą. Taip nukentėjusioji iš viso prarado beveik 850 eurų.
Nuteistasis prašė sušvelninti pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu jam skirtą bausmę ir atidėti jos vykdymą.
Tačiau teisėjų kolegija konstatavo, kad vyras jau anksčiau penkiskart teistas už analogišką sukčiavimą ir kartą – už turto prievartavimą, nedirba, o naują nusikaltimą padarė vykstant kitiems ikiteisminiams tyrimams bei esant paskirtai kardomajai priemonei.
Teismas pažymėjo, kad visos nuteistojo teisinę padėtį lengvinančios teisės normos ir kardomoji priemonė „nepasiekė savo tikslų ir nesulaikė apelianto nuo naujos nusikalstamos veikos padarymo“.
Apygardos teismo nutartis įsiteisėjo iškart ją paskelbus spalio 13-ąją, bet dar gali būti skundžiama kasacine tvarka.
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