Teismas: prieš žmoną smurtavusiam, nužudyti grasinusiam vyrui skirta apykojė

Jam skirta 48 parų arešto bausmė, vykdymą atidedant, bei intensyvi priežiūra – apykojės dėvėjimas.

Kaip ketvirtadienį pranešė teismas, B. G. namuose moterį sužalojo kovo 20 dieną, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. Vieną kartą smurtavo kambaryje, kitą – katilinėje.

Konflikto su sutuoktine metu jis prispaudė delną prie jos dešinės ausies, stipriai stūmė jos galvą, taip pat tempė nukentėjusiajai už plaukų, taip sužalodamas dešinę ausį ir sukeldamas nežymų sveikatos sutrikdymą.

Incidentą matęs nepilnametis vaikas patyrė neigiamus išgyvenimus, dėl šių veiksmų išsigando ir pradėjo verkti. Be to, vyras tuo pačiu metu grasino nukentėjusiąją nužudyti, sukeldamas nukentėjusiesiems pagrindą manyti, kad grasinimas nužudyti gali būti realiai įvykdytas.

Teismo posėdžio metu kaltinamasis dėl jam pareikšto kaltinimo prisipažino ir paaiškino, kad tarp jo ir sutuoktinės kilo konfliktas dėl to, kad jis grįžo į namus neblaivus.

Nors tiksliai neprisiminė visų įvykio aplinkybių, vyras neneigė, kad smurtavo ir taip galėjo išgąsdinti vaiką, grasino sutuoktinę nužudyti, tačiau jis tikino, kad šie grasinimai negalėjo būti įvertinti kaip realūs. Jis gailėjosi dėl savo veiksmų, po to kreipėsi pagalbos į specialistus dėl priklausomybės gydymo.

Teismas konstatavo, kad vyro kaltė visiškai įrodyta, o jo atsakomybę lengvina tai, kad jis neneigė kaltės, nuoširdžiai gailėjosi, bet sunkinančia aplinkybe pripažinta, kad nusikalstamas veikas padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio bei būdamas recidyvistu.

Skirdamas bausmę, teismas įvertino, jog B. G. įvykdė du nesunkius nusikaltimus, turėdamas neišnykusį teistumą, baustas administracine tvarka už neblaivaus pasirodymą viešoje vietoje, Kelių eismo taisyklių pažeidimus, kad yra dirbantis ir darbdavio charakterizuojamas teigiamai.

Atidėdamas šešiems mėnesiams skirtą arešto bausmę, įpareigojo kaltinamąjį per visą atidėjimo laikotarpį dėvėti elektroninį stebėjimo prietaisą ir neišeiti iš namų nuo 23 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu, bei per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

Be to, atsižvelgiant į tai, kad vyras padarė smurtinio pobūdžio nusikaltimus, teismas įpareigojo jį per tris mėnesius sudalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.