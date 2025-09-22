Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismas pradės nagrinėti buvusio kariuomenės vado Rupšio dantų implantų bylą

2025-09-22 06:09 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 06:09

Vilniaus apygardos teismas pirmadienį pradės nagrinėti piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu kaltinamo buvusio Lietuvos kariuomenės vado Valdemaro Rupšio baudžiamąją bylą.

Valdemaras Rupšys (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Vilniaus apygardos teismas pirmadienį pradės nagrinėti piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu kaltinamo buvusio Lietuvos kariuomenės vado Valdemaro Rupšio baudžiamąją bylą.

REKLAMA
0

Generolas kaltinamas neteisėtai gavęs sveikatos paslaugas – jam buvo sudėti dantų implantai, kurie buvo apmokėti kariuomenės lėšomis.

Be V. Rupšio byloje yra dar vienas kaltinamasis – buvusiam Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos medikui Šarūnui Ratkui pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmajame bylos posėdyje paprastai prokuroras perskaito kaltinamąjį aktą, tuomet kaltinamųjų teiraujamasi, ar jie pripažįsta kaltę pagal pareikštus kaltinimus, ar sutinka duoti parodymus ir kada juos duos – pirmajame posėdyje ar po liudytojų apklausos. Įstatymas leidžia kaltinamiesiems visai neduoti jokių parodymų teismui.

REKLAMA
REKLAMA

Šioje byloje yra daugiau nei 20 asmenų, kurie per ikiteisminį tyrimą buvo apklausti kaip liudytojai. Paprastai tokie asmenys dar kartą būna apklausiami ir teisme.

REKLAMA

Teisėja Ugnė Gailiūnienė be pirmojo jau suplanavo dar mažiausiai šešis bylos posėdžius į priekį – po du posėdžius vyks spalį, lapkritį ir gruodį.

Naujienų portalas „Delfi“ pernai pranešė, jog Specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl V. Rupšio dantų implantų, apmokėtų kariuomenės lėšomis. Skelbta, jog pavasarį Krašto apsaugos ministerija sulaukė skundo dėl galimai neteisėtai suteiktų medicinos paslaugų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų