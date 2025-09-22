Teismas pradės nagrinėti buvusio kariuomenės vado Rupšio dantų implantų bylą

Generolas kaltinamas neteisėtai gavęs sveikatos paslaugas – jam buvo sudėti dantų implantai, kurie buvo apmokėti kariuomenės lėšomis.
Be V. Rupšio byloje yra dar vienas kaltinamasis – buvusiam Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos medikui Šarūnui Ratkui pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti.
Pirmajame bylos posėdyje paprastai prokuroras perskaito kaltinamąjį aktą, tuomet kaltinamųjų teiraujamasi, ar jie pripažįsta kaltę pagal pareikštus kaltinimus, ar sutinka duoti parodymus ir kada juos duos – pirmajame posėdyje ar po liudytojų apklausos. Įstatymas leidžia kaltinamiesiems visai neduoti jokių parodymų teismui.
Šioje byloje yra daugiau nei 20 asmenų, kurie per ikiteisminį tyrimą buvo apklausti kaip liudytojai. Paprastai tokie asmenys dar kartą būna apklausiami ir teisme.
Teisėja Ugnė Gailiūnienė be pirmojo jau suplanavo dar mažiausiai šešis bylos posėdžius į priekį – po du posėdžius vyks spalį, lapkritį ir gruodį.
Naujienų portalas „Delfi“ pernai pranešė, jog Specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl V. Rupšio dantų implantų, apmokėtų kariuomenės lėšomis. Skelbta, jog pavasarį Krašto apsaugos ministerija sulaukė skundo dėl galimai neteisėtai suteiktų medicinos paslaugų.
