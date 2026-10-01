Teismas nusprendė: FNTT pagrįstai neišdavė leidimo ukrainiečiams vežti trąšas iš Baltarusijos per Lietuvą

Regionų administracinis teismas rugsėjo 30 dieną atmetė „Agropartner“ skundą dėl FNTT sprendimo neleisti per Lietuvą gabenti Baltarusijos įmonės „Grodno Azot“ pagamintas azoto trąšas – karbamido ir amonio salietros mišinį (KAS), pranešė teismas.
Teismas konstatavo, kad FNTT įvertino situaciją ir reikšmingas aplinkybes ir pagrįstai nustatė, jog leidimo išdavimas galėtų suteikti ekonominės naudos sankcionuojamai įmonei.
Teismas pažymėjo, kad leidimas gabenti trąšas per Lietuvos teritoriją leistų tęsti prekių tiekimo grandinę ir su „Grodno Azot“ susijusius sutartinius santykius, todėl toks veiksmas būtų laikomas veikimu sankcionuotos įmonės naudai.
Teismas atsižvelgė ir į tai, kad „Grodno Azot“ taikomos ne tik ES, bet ir Ukrainos sankcijos.
Kaip rašė BNS, Regionų administracinis teismas pernai gegužę buvo tenkinęs Ukrainos bendrovės skundą ir įpareigojęs FNTT iš naujo išnagrinėti 2023 metų rugpjūtį pateiktą prašymą. Tačiau FNTT, iš naujo įvertinusi prašymą, leidimo neišdavė.
Tarnyba teigė, kad toks prekių gabenimas ir vėlesnis jų realizavimas galėtų suteikti naudos sankcionuotai įmonei „Grodno Azot“.
„Agropartner“ teigė, kad „Grodno Azot“ iš prekių tranzito jokios naudos negaus, nes trąšos priklauso Ukrainos įmonei.
Tačiau teismas, įvertinęs byloje pateiktus dokumentus, konstatavo, kad jie nepatvirtina Ukrainos įmonės nuosavybės teisės į trąšas.
Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas.
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