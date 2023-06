Teismas išteisino buvusius IAE vadovus piktnaudžiavimo byloje

Tai BNS patvirtino Panevėžio apygardos prokuratūros atstovė Rasa Stundžienė.

Tačiau nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Įtarimai dėl piktnaudžiavimo buvo pareikšti šešiems asmenims, tarp jų – buvusiems IAE vadovams Dariui Janulevičiui ir Osvaldui Čiukšiui bei buvusiam Komercijos skyriaus vadovui Laurui Pusliui. Dviem pastariesiems taip pat buvo pateikti įtarimai ir dėl neteisėto disponavimo radioaktyviomis medžiagomis.

Teisėsaugos pareigūnams įtarimų sukėlė 2014 metais rengtas IAE aukcionas, kuriame įmonė pardavė 2 tūkst. tonų varinių vamzdelių, užterštų radioaktyviomis medžiagomis. Įtariama, kad aukciono laimėtoja – Vokietijos bendrove „Sypra“ – buvo žinoma iš anksto.

Manoma, kad jau po aukciono IAE teritorijoje buvo sumontuota užterštų vamzdelių valymo įranga, nors aukcioną laimėjusi įmonė privalėjo išvežti iš Lietuvos užterštą pirkinį nevalytą.

Lietuvos apeliacinis teismas pernai gegužę civilinėje byloje pripažino negaliojančia IAE ir „Sypra“ sutartį, taip pat vėlesnius papildomus susitarimus bei nusprendė taikyti vienašalę restituciją – Vokietijos įmonė IAE turėjo sumokėti 89,2 tūkst. eurų.

Apeliacinio teismo vertinimu, IAE skelbtas metalo laužo pardavimo aukciono laimėtoja buvo išrinkta pažeidžiant Konkurencijos įstatymą – jo dalyvės „Norvesta“ ir „Sypra“ buvo susitarusios dėl kainos.

Be to, įmonei „Sypra“ laimėjus aukcioną, buvo pakoreguotos turto perleidimo sąlygos, nes laimėtojai buvo suteikta galimybė be leidimų išvežti užterštą metalo laužą, išvalyti jį IAE patalpose.

Buvęs diplomatas ir Pramonininkų konfederacijos generalinis direktorius O. Čiukšys jėgainei vadovo nuo 2010 metų kovo iki 2011 metų balandžio.

Baudžiamoji byla teismą pasiekė dar 2018 metais.

Ikiteisminiam tyrimui vadovavusi Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Dalia Markauskienė yra sakiusi, kad tyrimas buvo ne tik didelės apimties, bet ir itin sudėtingas – tirta aukščiausio lygio IAE vadovų bei verslininkų grupės galbūt korupcinė nusikalstama veika strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčioje įmonėje.