Tauragės rajone po avarijos ligoninėje mirė 43 metų vyras

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienio vakarą, apie 18.50 val., Trūkiškės kaime rastas nuo kelio nuvažiavęs automobilis „Ford Galaxy“, aplink jį vaikščiojo sužalotas neblaivus (2,23 prom.) 23 metų vyras.

Be to, šalia automobilio rastas gulintis be sąmonės 43 metų vyras.

Abu nukentėjusieji dėl patirtų sužalojimų paguldyti į ligoninę.

Joje tą patį vakarą, apie 23.40 val., 43 metų vyras mirė.

Kas vairavo automobilį, aiškinamasi.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl avarijos ir vyro mirties priežasčiai nustatyti.