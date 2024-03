Tauragėje teismas leido patekti į butą be savininkės leidimo ir atlikti renovacijos darbus

„Per visą žiemą moters kaimynai šalo, šildymo visą žiemą neturėjo virš atsakovės esantys butai“, – Eltai pirmadienį sakė teismo atstovas Mindaugas Radvila.

Bylos duomenimis, ieškovė UAB „Tauragės šilumos tinklai“, pritarus daugumai daugiabučio namo gyventojų, organizuoja daugiabučio namo renovacijos darbus. Ieškovė, atlikdama darbus, ne kartą kreipėsi į atsakovę dėl galimybės patekti į butą ir atlikti būtinus darbus, tačiau ji vis nereagavo į ieškovės ir daugiabučio namo gyventojų prašymus.

Kaip pranešė Tauragės apylinkės teismas, bylą nagrinėjusiai teisėjai teko spręsti klausimus, susijusius su Konstitucijoje įtvirtintomis teisėmis į nuosavybę bei būsto neliečiamumą ir viešojo intereso gynimu. Šiuo atveju buvo svarbu, jog proceso šalys būtų tinkamai informuotos apie vykstantį teisminį procesą, jog nebūtų pažeistos asmenų konstitucinės teisės.

Atsakovei tinkamai neįteikus procesinių dokumentų, teismas nustatė, jog ji turi dukrą, kuriai į darbovietę išsiuntė dokumentus. Tačiau iš pastarosios darbdavio gavo atsakymą, kad ji atsisakė priimti dokumentus. Visgi, tai leido teismui padaryti išvadą, kad atsakovei ir jos dukrai yra žinoma apie pareikštą ieškinį ir esamą situaciją bei civilinę bylą išnagrinėti atsakovei nedalyvaujant.

„Atsakovė garbaus amžiaus, todėl jos buvo ieškoma per giminaičius“, – Eltai sakė M. Radvila.

Teismas nustatė, kad buto savininkė ignoruoja daugiabučio namo bendrasavininkų daugumos sprendimą vykdyti namo atnaujinimo (modernizacijos) projektą, trukdo minėtų darbų vykdymui, neįsileisdama į jai nuosavybės teise priklausantį butą.

„Dėl atsakovės kaltės, pakeitus tik dalį šildymo sistemos vamzdynų, trijuose virš jos esančiuose butuose nėra galimybės tiekti šilumos energiją, o tai kelia tiesioginę grėsmę sveikatai minėtuose butuose gyvenantiems asmenims. Dėl moters neveikimo taip pat iškilo grėsmė prarasti valstybės paramą, kuri siekia beveik 400 tūkst. daugiabučio modernizavimui, nes modernizavimo darbai nėra atlikti iki nustatyto termino. Be to, toliau neleidžiant atlikti statybos rangos darbų, kyla grėsmė viso namo energiniams sutaupymams, to pasekmėje kiti bendrasavininkai gali patirti turtinę žalą“, – paskelbė teismas.

Pasak teismo, atsakovė, turėdama prievolę įsileisti namo bendrųjų objektų atnaujinimui (modernizacijai) darbus atliekančius asmenis – šių asmenų neįsileidžia nesant jokio pagrindo ir taip pažeidžia kitų bendraturčių interesus. Teismas, konstatavo, kad šiuo atveju konstitucinės atsakovės teisės į nuosavybę ir būsto neliečiamumą nebus pažeidžiamos, o taikomi apribojimai proporcingi siekiamiems tikslams – užtikrinti viešąjį interesą tinkamai eksploatuoti, išsaugoti ir atnaujinti daugiabučius namus, kitų daugiabučio namo patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų apsaugą.

Atsižvelgdamas į nustatytas ypatingas aplinkybes, į tai, kad teismo sprendimo įvykdymo delsimas kelia daugiabučio gyvenamojo namo gyventojams neigiamus padarinius, dėl ko jie gali patirti turtinių nuostolių, leido teismo sprendimą vykdyti skubiai.

Praeitą savaitę priimtas sprendimas dar gali būti skundžiamas.