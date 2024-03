JK teismui atmetus Trumpo ieškinį, jis privalės padengti bylinėjimosi išlaidas

D. Trumpas teisinių veiksmų ėmėsi prieš Christopherio Steele'o bendrovę „Orbis Business Intelligence“. Tačiau praėjusį mėnesį Aukštojo Teismo teisėja Karen Steyn pareiškė, kad nėra įtikinamų priežasčių nagrinėti ieškinį.

Sprendime ji nurodė, kad ieškinys dėl duomenų apsaugos turėjo būti atmestas.

D. Trumpo ieškinys dėl kompensacijos taip pat buvo atmestas, argumentuojant, kad buvęs prezidentas per ilgai delsė kreiptis į JK teismus.

Teismo sprendime, su kuriuo susipažino JK naujienų agentūra „Press Association“, K. Steyn nurodė, kad D. Trumpas turės apmokėti visas bendrovės „Orbis Business Intelligence“ išlaidas, susijusias su šiuo ieškiniu.

Kol kas D. Trumpas turės sumokėti 300 tūkst. svarų sterlingų, kol specialistas teisėjas priims sprendimą dėl galutinės sumos. „Orbis Business Intelligence“ teigimu, ši suma viršija 600 tūkst. svarų sterlingų (702,28 tūkst. eurų).

Vadinamoji Ch. Steel'o dosjė sukėlė politinę audrą, kai buvo paviešinta prieš D. Trumpo inauguraciją 2017-ųjų sausį.

Joje buvo nepatikrintos ir prieštaringai vertinamos informacija apie D. Trumpo santykius su Maskva. Šiuos įtarimus jis pats ne kartą neigė.

Dosjė nurodoma, kad D. Trumpą sukompromitavo Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FSB). Be to, joje teigiama, kad Maskva turi vaizdo įrašų, kuriuose buvęs prezidentas užfiksuotas su prostitutėmis per 2013 metų kelionę į Rusijos sostinę.

Iš dokumentų rinkinio matyti, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas mažiausiai penkerius metus rėmė operaciją dėl D. Trumpo kandidatavimo į JAV prezidentus.

Dėl kai kurių teiginių JAV specialusis prokuroras Robertas Muelleris (Robertas Miuleris) buvo pradėjęs tyrimą. 2019-aisiais jis paskelbė išvadas, kad Rusijos vyriausybė kišosi į 2016 metų JAV prezidento rinkimus, tačiau nerado jokių įrodymų, kad D. Trumpo komanda būtų bendrininkavusi su Maskva.

D. Trumpas ne kartą yra pasmerkęs naujienų portalo „BuzzFeed“ nutekintą dosjė kaip suklastotą. Laikraštis „The New York Times“ nustatė, kad daugeliui Ch. Steele'o teiginių nebuvo jokių patvirtinančių įrodymų.

Anot eksprezidento, „Orbis Business Intelligence“ neteisėtai tvarkė jo asmens duomenis. Dėl to jis pareikalavo kompensacijos už, jo nuomone, skaudžius išgyvenimus ir žalą jo reputacijai.

Pasak bendrovės, ji nėra atsakinga už dokumentų rinkinio paviešinimą.

Prieš D. Trumpui laimint 2016-ųjų prezidento rinkimus prieš buvusią JAV valstybės sekretorę Hillary Clinton (Hilarį Klinton), dosjė buvo parengta Demokratų partijos konsultantų užsakymu.

2022-aisiais buvęs JAV prezidentas dėl šios dosjė į teismą padavė H. Clinton, Demokratų partijos lyderius ir Ch. Steel'ą.

59-erių Ch. Steel'as yra buvęs Jungtinės Karalystės užsienio žvalgybos pareigūnas.