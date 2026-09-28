Taminskas: su ES sutarta dėl CO2 dedamosios išskaidymo per ilgesnį laikotarpį

„Taip pat kaip CO2 dedamoji, nuo sausio 1-osios 2027 metų, sutarėme, kad būtų nuo 2028 metų sausio 1-osios, pakėlėme, tą derino (su Europos Komisija – BNS), šitas yra pakeista, taip“, – LRT laidoje „Forumas“ pirmadienį sakė J. Taminskas.
Taip jis kalbėjo paklaustas, ar CO2 dedamosios didinimo paskirstymas derintas su EK ir ar dėl to jau priimtas sprendimas.
„Tą galima daryt, bet tam reikia laiko, reikia tartis, reikia gauti leidimą, derėtis“, – teigė susisiekimo ministras.
Pasak jo, problema yra tai, kad Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) plano lėšas Lietuva jau gavo per Europos žaliąjį kursą, taip įsipareigodama ES.
„Pas mus jau yra užprogramuota tam tikra problematika ir mes negalime daryti staigių judesių ir nukirsti CO2 dedamąją, keisti biopriedų dalį“, – sakė J. Taminskas.
Jis taip pat ragino svarstyti apie dyzelino biopriedų dedamosios skaičiavimo metodikos keitimą, kuris leistų amortizuoti dyzelino kainos kilimą žiemą.
„Vasaros metu (biopriedų dedamoji sudaro – BNS) apie 2 centus, nes mūsų rapsai, žiemos metu – nuo 8 iki 10 centų, nes mes importuojame biopriedus“, – kalbėjo susisiekimo ministras.
„Dabar yra skaičiuojama į litrą biopriedai, o mes galėtume vadovautis ES direktyva ir imti metinį vidurkį, kiek įdedame. Vadinasi, žiemos metu nededame, o vasarą dedame daugiau mūsų priedų, ir išsilyginame per 12 mėnesių“, – pažymėjo jis.
Nusprendus keisti suplanuotą CO2 dedamosios didinimą Lietuva galimai pažeistų įsipareigojimus Briuseliui
Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad nusprendus keisti suplanuotą CO2 dedamosios didinimą Lietuva galimai pažeistų įsipareigojimus Briuseliui, dėl kurių gavo RRF plano lėšas.
Be to, Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad idėja dėl šios dedamosios korekcijų dar nėra „išdirbta“.
Pagal dabar galiojantį Akcizų įstatymą benzino CO2 dedamoji kitąmet turėtų augti 2,4 cento iki 12 centų už 1 litrą, o dyzelino – 7,74 cento iki 13,1 cento.
Seimo pernai gruodį priimtu sprendimu CO2 dedamoji dyzelinui, žemės ūkyje naudojamiems gazoliams ir suskystintoms naftos dujoms (SND) nuo 2026-ųjų nebuvo padidinta. Dėl to litro dyzelino kaina nepadidėjo 4 centais.
CO2 dedamoji dyzelinui šiemet siekia 53,6 euro, o SND – 66,8 euro už 1 tūkst. litrų. Tuo metu pastovioji dyzelino akcizo dalis nuo sausio didėjo nuo 466 iki 500 eurų už 1 tūkst. litrų, o bendras akcizas – 6,5 proc. – nuo 519,6 iki 553,6 euro.
2027 metų valstybės biudžetą Vyriausybė Seimui turi pateikti iki spalio 17 dienos, o parlamentas jį turėtų priimti gruodį. Akcizų įstatymo pataisos paprastai priimamos kartu su biudžetu.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.