  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tamašunienė apie padėtį LKT: būtina pasirūpinti pareigūnais, modernizuoti sistemą

2025-11-14 13:24 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 13:24

 Lietuvos kalėjimų tarnyboje (LKT) apsilankiusi teisingumo ministrė Rita Tamašunienė tikina – būtina stiprinti resocializacijos priemones, gerinti pareigūnų darbo sąlygas ir užtikrinti modernios bausmių vykdymo sistemos kūrimą.

Rita Tamašunienė (nuotr. Elta)

 Lietuvos kalėjimų tarnyboje (LKT) apsilankiusi teisingumo ministrė Rita Tamašunienė tikina – būtina stiprinti resocializacijos priemones, gerinti pareigūnų darbo sąlygas ir užtikrinti modernios bausmių vykdymo sistemos kūrimą.

1

„Šiuo metu tarnyboje yra nemažai iššūkių, su kuriais reikia susitvarkyti – pradedant nuo pareigūnų aprūpinimo iki nuteistųjų laikymo sąlygų“, – pranešime cituojama Teisingumo ministerijos vadovė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji taip pat akcentavo siekį, kad atlikęs bausmę žmogus nebegrįžtų į įkalinimo įstaigą. Todėl, anot R. Tamašunienės, svarbu užtikrinti resocializacijos priemonių kokybę ir plėtrą, nes nuo to tiesiogiai priklauso visuomenės saugumas.

Teisingumo ministrė taip pat pabrėžė būtinybę kurti žmogaus teises gerbiančią ir pasitikėjimą skatinančią bausmių vykdymo sistemą. Ji akcentavo, kad itin svarbu užtikrinti tiek pareigūnų ir darbuotojų orų atlyginimą, tiek jų emocinės gerovės stiprinimą, pritraukti naujų specialistų ir išlaikyti esamus – tai esminės sąlygos siekiant ilgalaikių pokyčių.

Ministrės vizito metu LKT direktorius Mindaugas Kairys pristatė jai tarnybos veiklą ir esamą situaciją: žmogiškuosius resursus, nuteistųjų skaičiaus dinamiką, taikomus resocializacijos metodus, saugumo valdymo priemones, kriminalinės žvalgybos veiklą, vykdomus bei planuojamus projektus ir viziją ateičiai. 

Susitikimo metu buvo aptartos ir tolesnio bendradarbiavimo kryptys, galimybės pasitelkti Norvegijos finansinių mechanizmų paramą, siekiant modernizuoti įkalinimo įstaigas ir gerinti probacijos bei lygtinio paleidimo sistemą.

