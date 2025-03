Tai žino ne visi: šios sveikatos paslaugos ir suaugusiems priklauso nemokamai

Nors daug pagrindinių vakcinų įskiepijama dar vaikystėje ir paauglystėje, nuo tokiu ligų kaip difterija, kokliušas, stabligė rekomenduojama skiepytis maždaug kas dešimtmetį.

Kam priklauso nemokamai kas 10 metų?

Kaip nurodo Valstybinė ligonių kasa, suaugusieji gali būti nemokamai skiepijami vakcina nuo stabligės ir difterijos. Revakcinacija (ankstesnio skiepijimo sustiprinimas) nuo šių ligų rekomenduojama kas 10 metų.

Tačiau tik nėščiosios nemokamai gali būti skiepijamos ir kokliušo komponentą turinčia vakcina. Prireikus (įkandus bet kokiam gyvūnui) suaugusieji gali būti nemokamai skiepijami nuo pasiutligės.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, asmenys, turėję kontaktą su sergančiuoju tymais, taip pat gali pasiskiepyti vakcina, kuri kompensuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF). Žinotina, kad po kontakto su sergančiuoju tymais, rekomenduojama pasiskiepyti per 72 valandas.

REKLAMA

Suaugusiesieji po transplantacijų taip pat gali būti skiepijami imuniniais vaistiniais preparatais, numatytais Nacionalinėje imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programoje, kai imunizaciją reikia pakartoti pagal individualų gydytojo parinktą ir sudarytą skiepijimo planą.

Geriausias metas skiepytis nuo erkinio encefalito

Kas itin aktualu šiuo metu – nuo rugsėjo atsirado galimybė 50–55 m. amžiaus gyventojams nemokamai pasiskiepyti nuo erkinio encefalito. Medikai pažymi, kad būtent žiemos pabaiga ir pavasario pradžia yra geriausias metas skiepytis nuo erkinio encefalito.

REKLAMA

REKLAMA

Nuo rugsėjo atsirado galimybė 50–55 m. amžiaus gyventojams nemokamai pasiskiepyti nuo erkinio encefalito

Minėti amžiaus asmenys skiepijami pagal pilną schemą (įprastinė, pagreitinta ir palaikomosios įskiepijimo dozės). Jeigu asmenys anksčiau savo lėšomis buvo pasiskiepiję pagal pilną vakcinacijos schemą trejomis vakcinos dozėmis, o pradėjus skiepijimą nuo erkinio encefalito valstybės biudžeto lėšomis, šiems asmenims yra 50–55 m., jie palaikomosiomis vakcinos dozėmis, taip pat gali pasiskiepyti nemokamai. Daugiau informacijos apie skiepus nuo erkinio encefalito galima rasti čia.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rizikos grupėms nemokami skiepai nuo gripo ir pneumonijos

Iš PSDF lėšų ligonių kasos kompensuoja ir rizikos grupėms priskiriamų suaugusiųjų skiepus nuo gripo, pneumokokinės infekcijos.

Nuo gripo nemokamai skiepijami vyresni nei 65 metų asmenys ir bet kurio amžiaus sergantieji lėtinėmis ligomis (onkologinėmis, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų ir kt.), nėščios moterys, taip pat gyvenantieji globos ir slaugos įstaigose bei medicinos darbuotojai, kuriems tikimybė užsikrėsti gripu ypač padidėja bendraujant su sergančiaisiais.

REKLAMA

Pneumokokine vakcina skiepijami asmenys, įrašyti į rizikos grupių sąrašą, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro, pavyzdžiui, pacientai, kuriems atliekama dializė, sergantieji onkologinėmis, reumatinėmis ligomis ir kt.

Nuo 2023 m. pradžios pneumokokine vakcina skiepijami 75 metų ir vyresni asmenys.

Nuo COVID-19 ligos visi gyventojai yra skiepijami nemokamai.

Dėl iš PSDF biudžeto kompensuojamų skiepų pacientai turi kreiptis į savo gydymo įstaigą, kurioje yra prisirašę.