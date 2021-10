Tadas Povilauskas. Šalies ekonomikos plėtra trečią ketvirtį nenuvylė

Lietuvos BVP 2021 metų trečią ketvirtį buvo 4,8 proc. didesnis negu prieš metus. Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, BVP per metus padidėjo 6 proc., per ketvirtį – nepasikeitė. Toks pokytis atitiko mūsų prognozę. Didžiausią teigiamą įtaką ekonomikos augimui praėjusį ketvirtį darė pramonės, prekybos ir informacijos bei ryšių sektoriai, neigiamą – žemės ūkio sektorius. Paskutinis metų ketvirtis bus silpnesnis, o kiek, priklausys ir nuo pandemijos eigos, ir nuo to, kaip keisis gyventojų vartojimo mastas dėl šoktelėjusios infliacijos.