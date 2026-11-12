Švietimo darbuotojų profsąjunga ragins ministeriją didinti mokytojų atlyginimus

Susitikime turėtų dalyvauti ir švietimo ministrė Raminta Popovienė.
Streikuoti žadanti švietimo darbuotojų profsąjunga su ministerija aptars mokytojų algų didinimą
Kaip skelbė BNS, pradėti streiką planuojama lapkričio 16-ąją. LŠDPS netenkina Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlomas 7,56 proc. (92–152 eurais į rankas) darbo užmokesčio augimas kitąmet.
Pagal projektą, nuo sausio 1-osios 4,5 proc. didinami pareiginės algos koeficientai, 0,43 proc. būtų skirta pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimui dėl veiklos sudėtingumo, priemokoms ar kitoms išmokoms, o pareiginės algos bazinis dydis didėtų 2,5 procento.
Profsąjungos vertinimu, dabartinis siūlymas dėl atlyginimų didinimo yra ydingas, jie reikalauja 10 proc. didinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientą.
R. Popovienė anksčiau yra sakiusi, kad nesupranta, kokiu pagrindu imamasi tokių veiksmų. Pasak jos, profsąjungos reikalavimai bus išklausyti, tačiau tikėtina, kad išliks dabartiniai planai dėl atlyginimų augimo.
Pernai prieš 2026 metų biudžeto priėmimą LŠDPS taip pat grasino streikuoti. Tuomet ministrė pranešė radusi papildomus 100 mln. eurų pedagogų atlyginimams.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, šių metų antrą ketvirtį vidutinis mokytojo darbo užmokestis sudarė 3131 eurą neatskaičius mokesčių arba 1894 eurus į rankas. Bendras šalies VDU – atitinkamai 2616 ir 1588 eurus.
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