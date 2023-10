Sveikatos pinigai: kam atiteks 100 milijonų iš rezervo?

Didžioji lėšų dalis – 80 mln. eurų – atiteks ligonių kasų priimtoms sąskaitoms už vaistinėse šiais metais išduotus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones apmokėti. Šių metų pabaigoje prognozuojamas daugiau nei du kartus didesnis kreditinis įsiskolinimas, palyginti su buvusiu praeitų metų pabaigoje, todėl PSDT nutarė, jog būtina šį įsiskolinimą sumažinti ir taip sudaryti galimybę gerinti šios srities apmokėjimą kitąmet.

Taip pat siekiant užtikrinti ambulatorinėmis sąlygomis atliekamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų prieinamumą pacientams ir sumokėti gydymo įstaigoms už visas šiais metais suteiktas paslaugas didesniais koeficientais, nei buvo taikyti, nutarta, kad 13 mln. eurų būtų skirti ambulatorinėmis sąlygomis atliktiems brangiesiems tyrimams ir procedūroms apmokėti.

Be to, pritarta 2 mln. eurų skyrimui prioritetinės stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugoms apmokėti. Šiai paslaugų grupei priskiriamos medicininės reabilitacijos paslaugos, teikiamos po infarkto, insulto, endoprotezavimo, sužalojimų ir tam tikrų išorinio poveikio padarinių, po operacijų dėl onkologinių ligų ir kt. Per šių metų sausio–rugpjūčio mėnesius, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, daugiau nei 1,5 karto padidėjo šių suteiktų paslaugų skaičius. Prognozuojama, kad suplanuotų lėšų neužteks prioritetinėms reabilitacijos paslaugoms apmokėti, todėl PSDT nutarė pritarti skirti papildomų lėšų.

Pritarta skirti ir 12 mln. eurų sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms apmokėti. Iš šių lėšų 4 mln. eurų atitektų pagal prevencines programas teikiamoms sveikatos priežiūros paslaugoms, nes nuo šių metų gegužės pasikeitus Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programai, gerokai išaugo pagal šią programą suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų skaičius ir padidėjo už jas mokama suma. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) duomenimis, šių metų birželio–rugpjūčio mėnesiais išlaidų suma už šias paslaugas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 2,4 karto. Prognozuojama, kad šiais metais širdies prevencijos programai apmokėti iš viso prireiks daugiau nei 22 mln. eurų.

PSDT pritarė, kad dar 8 mln. eurų būtų skirti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams įgyvendinti, kuriais užtikrinama asmenų laisvo judėjimo laisvė ir teisė gauti sveikatos priežiūros paslaugas ES šalyse. Didėjant Europos sveikatos draudimo kortelės žinomumui ir ja besinaudojančių žmonių skaičiui bei sveikatos priežiūros paslaugų kainoms, nuolat daugėja iš Europos Sąjungos valstybių gaunamų apmokėti sąskaitų, didėja prašoma kompensuoti suma.

PSDF rezervo rizikos valdymo dalies lėšos skiriamos sveikatos apsaugos ministro sprendimu, įvertinus VLK ir PSDT nuomones. Skaičiuojama, kad po šio lėšų skirstymo, likusi PSDF rezervo rizikos valdymo dalies lėšų suma sudarys 441 mln. eurų.