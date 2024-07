Svarbu keliaujantiems: šis dokumentas atstos sveikatos draudimo kortelę

Ligonių kasos išduoda vidutiniškai 2,5 tūkstančio Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) laikinai pakeičiančių sertifikatų per mėnesį. Tai rodo, kad žmonės žino šio per pandemiją išpopuliarėjusio dokumento privalumus. Mat ESDK pakeičiantis sertifikatas, kurį galima greitai patiems susiformuoti internetu ar gauti per ligonių kasas, yra lygiavertis šios kortelės atitikmuo, tik trumpesnio galiojimo.

„Kaip ir Europos sveikatos draudimo kortelė, laikinai ją pakeičiantis sertifikatas yra nemokamai išduodamas privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems žmonėms. Jis patvirtina žmogaus teisę gauti visiškai arba iš dalies ligonių kasų apmokamas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas Europos Sąjungoje, Lichtenšteine, Islandijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Jeigu lankydamasis šiose šalyse apdraustasis susižeidžia ar ūmiai suserga, o su savimi neturi kortelės, tebesant užsienyje susiformuoti arba užsisakyti sertifikatą – gera išeitis“, – sako Vilniaus teritorinės ligonių kasos (TLK) Gyventojų aptarnavimo skyriaus patarėja Justina Izotovė.

Sertifikatą, laikinai pakeičiantį ESDK, galima operatyviai susiformuoti tiek sau, tiek savo nepilnamečiams šeimos nariams prisijungus prie ligonių kasos informacinės sistemos. Saugiai jungiantis prie šios sistemos savo asmens tapatybę reikia patvirtinti per Elektroninių valdžios vartų portalą. Sistemos suformuotą ESDK pakeičiantį sertifikatą galima išsisaugoti telefone ar kitame naudojamame įrenginyje, o prireikus – atsispausdinti.

Ką daryti, jei pačiam nepavyksta susiformuoti sertifikato?

Jeigu apdraustasis negali prisijungti prie ligonių kasos sistemos ir joje susiformuoti sertifikato, yra kita išeitis. Galima teritorinei ligonių kasai elektroniniu būdu (pavyzdžiui, el. paštu) pateikti užpildytą prašymą išduoti sertifikatą. Dėl sertifikato taip pat galima kreiptis į lankomos šalies valstybinio sveikatos draudimo įstaigą. Tuomet ji kreipiasi į Lietuvos ligonių kasą su prašymu atsiųsti sertifikatą. Ligonių kasa, gavusi prašymą išduoti sertifikatą, jį išsiunčia tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, arba prašyme nurodytu būdu.

Elektroninio ar spausdinto formato sertifikatą vietoje ESDK pateikus svečios Europos šalies valstybinei sveikatos sistemai priklausančioje gydymo įstaigoje, žmogui taip pat suteikiama būtina medicinos pagalba, kurią Lietuvos ligonių kasa apmoka lankomos šalies tvarka ir įkainiais.

„Šie du dokumentai skiriasi tuo, kad sertifikatas galioja trumpai, o Europos sveikatos draudimo kortelė gali galioti ir kelerius metus. Jeigu žmogus sertifikatą internetu susiformuoja pats, tada šis dokumentas galioja ne ilgiau negu iki einamojo mėnesio pabaigos. Jeigu apdraustasis kortelę pakeičiantį sertifikatą užsisako per ligonių kasą, jo galiojimas gali būti kiek ilgesnis, priklausomai nuo gyventojo draudimo statuso“, – į dokumentų skirtumus atkreipia dėmesį J. Izotovė.

Pasak Vilniaus TLK atstovės, pasitaiko ir atvejų, kai kitose Europos šalyse apdraustieji pasinaudoja būtinosios medicinos pagalbos paslaugomis neturėdami nei ESDK, nei ją pakeičiančio sertifikato, ir už šias paslaugas susimoka patys. Tada grįžę į Lietuvą jie gali kreiptis į TLK dėl išlaidų kompensavimo. Šiuo atveju svarbu turėti ir ligonių kasai pateikti būtinosios medicinos pagalbos išlaidas patvirtinančius dokumentus – čekius, mokėjimo kvitus ar jų kopijas.

Žmonės ESDK laikinai pakeičiančius sertifikatus atrado per pandemiją. Pavyzdžiui, iki jos per 2019 metus Lietuvos gyventojams išduota kiek daugiau nei 7 tūkst. sertifikatų. Per pandemiją sertifikatų poreikis išaugo 3–4 kartus, o po pandemijos dar daugiau – iki rekordinių 50 tūkst. išduotų sertifikatų pernai. Per šių metų pirmą pusmetį ligonių kasos Lietuvos gyventojams išdavė daugiau kaip 16 tūkst. ESDK pakeičiančių sertifikatų. Tačiau kortelių poreikis taip pat didelis: pernai išduota daugiau nei 300 tūkstančių, per šių metų pirmą pusmetį – daugiau nei 145 tūkst. ESDK.