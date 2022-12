Šulija apie savaitgalio orus: „Ponai turės daug progų mokytis pingvinų eisenos, ponios – geišų žingsnelių“

Šį vakarą dar daug kur lynos, bet lietus trauksis į pietus, o iš šiaurės atkeliaus giedras dangus. Dieną dangus bus giedras arba menkai debesuotas, orai saulėti, krituliams atsirasti nebus iš kur.

Artimiausią naktį pradedant šiauriniais rajonais ims giedrėti, ten ir šalti pradės pirmiausia. Naktį vietomis rūkas, plikledis visą parą.Paryčiais bus nuo 6–8 šalčio kai kur Žemaitijoje iki 0 pietiniame, pietrytiniame šalies pakraštyje. Dieną bus nuo 1 laipsnio šilumos iki 1 šalčio, kai kur liks 3–4 laipsniai šalčio.

Pirmoji Kalėdų diena bus su nestorais debesimis, taigi, orai bus šviesūs. Visgi šalies pietuose truputį pasnyguriuos. Naktį šals iki 6–8, kur nors 9–11 laipsnių šalčio, bet kur snigs, bus tik 3–4 laipsniai. Dieną liks 1–3, šiaurės rytuose iki 5 laipsnių šalčio, pietvakariuose menka šiluma.

Pirmadienį, antrąją Kalėdų dieną, orai subjurs. Naktį kritulių tikimybė dar nedidelė, bet stiprės pietinių krypčių vėjas, dieną jis visai įsismarkaus, be to, prasidės krituliai – iš pradžių snigs, po to kris šlapdriba, galiausiai ims lyti. Naktis su šaltuku: vyraus 3–5, šalies rytuose iki 8 laipsnių šalčio, dieną bus nuo 2 šalčio rytuose iki 3 šilumos vakaruose, prie pat jūros bus apie 5 šilumos.