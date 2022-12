Naujausia klimatologo prognozė: pasakė, kas laukia per Naujuosius metus ir 2023-ųjų sausį

„Nežinia ar šiais metais senolių pastebėjimai apie ilgalaikę orų kaitą išsipildys, pavyzdžiui, „...jei Martynas su bradu, tai Kalėdos su ledu“. Per šventą Martyną ledo tikrai nebuvo, bet buvo santykinai šilta ir šlapia, tačiau ar visur Kalėdas sutiksime „su ledu“ – dar neaišku. Kai tik Atlanto ciklonai „prasimušė“ į rytus – staiga atšilo ne tik jūriniu klimatu pasižyminčioje Vakarų Europoje, bet ir likusioje jos dalyje, išskyrus tik gal patį šiaurės rytinį Europos pakraštį – Nencų autonominėje apygardoje ir teritorijose prie Poliarinio Uralo (Pečioros baseinas). Ten šaltis vis dar spaudžia iki -25 – -30 °C. Kita anomaliai šalta Europos vieta – Islandijos sala. Nors jos geografinė padėtis arti poliarinio rato, tačiau žiemos čia dėl supančio vandenyno ir šiltų Šiaurės Atlanto srovių atšakų būna švelnios (bent jau pakrantės zonoje, kur susitelkę pagrindinės gyvenvietės). Šiandien čia šąla iki -5 – -10 °C (pakrantėse), o per šventes prognozuojama net iki -14 °C. Be to pūs vidutinio stiprumo, žvarbus rytų ir šiaurės rytų vėjas. Tokio retai pasitaikančio šalčio priežastis – vis dar stiprus poliarinis anticiklonas virš Grenlandijos, kuris savo vėjų sistema gena arktinės kilmės orą iš Arkties baseino per Islandiją link rytinės Kanados. Nors pats anticiklonas yra beveik stacionarus, jo pietiniai gūbriai kartais siekia Farerų salas ar net pietinės Skandinavijos kalnų regionus“, – feisbuke skelbia G. Stankūnavičius.

Pasak klimatologo, nors šventiniu laikotarpiu orai Lietuvoje prognozuojami permainingi, tačiau jie bus vidutiniškai bent 1 – 3 °C šiltesni už daugiametę šio laikotarpio temperatūrą. Visai kitaip šventinis laikotarpis atrodys Šiaurės Amerikos žemyne. Dėl labai stipraus poliarinio anticiklono (virš vakarinės Kanados) staigaus plitimo į pietus jau šiandien naktį oro temperatūra nukrito žemiau 0 °C net tokiose pietinėse teritorijose kaip Luiziana, Misisipė bei pietiniai Teksaso bei Naujosios Meksikos valstijų regionai, taip pat ir šiaurinės Meksikos valstijose (Čihuahua, Koahuiloje ir kt.). Palyginimui šiauriniame Teksase jau dabar spaudžia -13 – -17 °C šaltis, o, pavyzdžiui, Ilinojaus valstijoje, kuri labai ištįsusi iš pietų į šiaurę (37 – 42,5 ° š. pl.), šaltis siekia -20 – -25 °C, pučia labai žvarbus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų vėjas ir vietomis sninga bei pusto. Toliau šaltas oras judės link JAV pietryčių (Florida, Alabama, Džordžija). Tokį stipraus šalčio įsiveržimą į JAV centrą ir pietus dar skatina ir labai gilus ciklonas (dabar centras ties Didžiųjų ežerų rajonu, 990 hPa) savo užnugarine dalimi „tempiantis“ arktinės kilmės oro mases nuo Kanados šiaurės rytų į žemyno pietus ir pietryčius. Stipriausi šalčiai, aišku, prognozuojami centrinėje ir šiaurės vakarinėje Kanados dalyje (žemiau -40 °C), bet stipriausia neigiama temperatūros anomalija (nuokrypis nuo normos) – JAV Kentukio ir Tenesio valstijose (23 °C žemiau normos) ir Meksikos įlankos pakrantėje (15–18 °C). Tarpušvenčiu šalčio intensyvumas minėtuose regionuose susilpnės, tačiau nakties oro temperatūra net ir šiaurinėje Floridoje bus neigiama. Visgi dienomis kitos savaitės pabaigoje oras ten šils iki +23 – +28 °C.

Lietuvoje po keturių atlydžio dienų sniego danga vietomis suplonėjo iki plikos žemės (pagal meteorologijos stočių duomenis – Kaune, Kybartuose ir Klaipėdoje), tačiau dėl buvusios sniego dangos netolygumo (pusnių) net ir minėtose vietovėse dar yra pakankamai sniego šventėms sutikti. Kai kuriose iki šiol užšalusiose upėse jau prasidėjo ledonešis (pavyzdžiui Neryje ties Buivydžiais), tačiau žiemos poplūdžių ten dar nelaukiama. O štai Minija aukštupyje dėl sangrūdų ėmė tvenktis ir ten (Vakarų Lietuvoje) jau gali greitai formuotis upių poplūdžiai.

Artimiausiomis dienomis Lietuva dar išliks jūrinių oro masių įtakos zonoje, tačiau jau rytoj virš Pietinės Baltijos formuosis savarankiškas aukšto slėgio centras – todėl krituliai liausis, slėgis augs, oro temperatūra daug kur kris žemiau 0 °C (po pietų). Sekmadienio dieną iš pietvakarių prie Lietuvos priartės silpnas atmosferos frontas, todėl nedidelio sniego ar šlapdribos galima tikėtis pačioje pietinėje ir pietvakarinėje Lietuvos dalyje, kitur – tikimybė maža. Sekmadienį virš Farerų salų sustiprės eilinis Atlanto ciklonas ir jo atmosferos frontai su krituliais pirmadienį pasieks Lietuvą. Pradžioje iš pietvakarių atkeliaus šlapdriba ir sniegas, vėliau pereinantis į lietų, pirmadienio vakare, antradienio naktį pajūryje sustiprės pietvakarių vakarų vėjas, kuris gūsiuose sustiprės iki 14 – 19 m/s. Antradienį vėjas keisis į vakarų–šiaurės vakarų, bet vis dar išliks stiprus ir gūsingas. Antradienį–trečiadienį vidutinė oro temperatūra visoje šalies teritorijoje vėl bus teigiama. Atmosferos frontų judėjimas per pietinės Baltijos regioną iš vakarų ir pietvakarių išliks ir antroje kitos savaitės pusėje, todėl pajūryje prognozuojama teigiama oro temperatūra ir vėjuoti bei lietingi orai, rytinėje dalyje oro temperatūra keisis nuo kelių laipsnių šalčio iki kelių laipsnių šilumos, vėjas bus silpnesnis, nei pajūryje, kritulių mažiau. Yra didelė tikimybė, kad Naujuosius metus pasitiksime visoje Lietuvoje esant teigiamai oro temperatūrai ir skystos fazės krituliais.

Pasak klimatologo, vidutinės trukmės orų prognozių centras (ECMWF) Baltijos regione prognozuoja būsiant šiltesnę pirmąją mėnesio pusę (ypač pirmą dešimtadienį) ir šaltesnę antrąją. Taip pat ir kritulių sausio pradžioje prognozuojama daugiau už normą, o antroje, dėl stiprėsiančios anticiklogenzės Rytų Europoje – mažiau.