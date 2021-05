Sulaikytas iš Baltarusijos į Lietuvą gabentas karinis sunkvežimis

Kaip pirmadienį pranešė Muitinės departamentas, Vilniaus teritorinei muitinei pradėjus tyrimą dėl šio krovinio gabenimo, Krašto apsaugos ministerijos Judėjimo kontrolės centro specialistai patvirtino, kad ši transporto priemonė yra įtraukta į kontroliuojamų prekių sąrašą ir jai gabenti reikalinga licencija.

Krovinį gabenusi įmonė šio dokumento muitinės pareigūnams patikrinimo metu nepateikė.

Pasak muitininkų, tai ne pirmas šios įmonės bandymas į Lietuvą be būtinų dokumentų įvežti kontroliuojamas prekes: kovą, pasinaudojusi muitinės informacinių sistemų gedimu, ji importavo dvi kilnojamąsias elektros stotis ant transporto priemonės ZIL platformos. Be to, balandžio 26 dieną Raigardo kelio poste muitinės pareigūnai sulaikė dar vieną panašų krovinį – be tranzito licencijos per Lietuvą ketinta gabenti krovininį automobilį KAMAZ-43101, kuris priskiriamas prie karinės įrangos.

Lietuvos muitinė primena, kad pažeidus strateginių prekių gabenimui keliamus reikalavimus, jos gali būt sulaikomos.

Strateginės prekės – tai prekės, programinė įranga ar technologijos, kurios gali būti naudojamos tiek civiliniams, tiek kariniams tikslams. Jos priskiriamos kontroliuojamoms prekėms, kaip ir cheminės ir biologinės medžiagos, kurios gali būti naudojamos cheminių ginklų ir cheminių bakteriologinių masinio naikinimo ginklų gamyboje, karinė įrangą ir technologijos, ginklai ir jų dalys, amunicija, sprogmenys.

Visų šių prekių gabenimui turi būti įgytos atitinkamos formos licencijos, kurias išduoda Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Už strateginių prekių kontrolės režimo pažeidimus – gabenimą per Lietuvos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei ar kitaip išvengiant šios kontrolės arba gabenant be licencijos, t. y. gabenimą kontrabanda – yra numatyta tiek administracinė, tiek ir baudžiamoji atsakomybė.

Lietuva yra nustačiusi griežtesnius karinės įrangos kontrolės reikalavimus nei kitos ES valstybės – būtinos ne tik karinės įrangos eksporto, importo ir tranzito licencijos, Lietuva į karinės įrangos sąrašus yra įtraukusi kai kuriuos objektus, kurių kitos šalys nekontroliuoja.

Strateginėms prekėms gali būti taikoma išankstinė arba nuolatinė kontrolė. Išankstinė kontrolė vykdoma išduodant licencijas, ja siekiama nustatyti, ar galutinis vartotojas teisėtai disponuos prekėmis ir jas saugos, atsižvelgdamas į prekių panaudojimo tikslą, draudimų, apribojimų ir reikalavimų, keliamų prekėms, laikymąsi, sandėliavimo galimybes.

Nuolatinė kontrolė atliekama siekiant užtikrinti, kad prekės atitiktų muitinei pateiktuose dokumentuose, licencijose nurodytus duomenis, o šių prekių valdytojas išmanytų jų savybes, keliamą pavojų ir numatytų konkrečias priemones galimų avarijų padariniams likviduoti.

Atliekant nuolatinę kontrolę, veikla, susijusi su prekėmis, gali būti laikinai sustabdoma, iki baigiamas patikrinimas, jeigu dėl tokio sustabdymo nekyla pavojus žmonių sveikatai, gyvybei, negresia aplinkos tarša arba avarija, neatsiranda nepagrįstai didelių materialinių ir finansinių nuostolių.

Jeigu muitinės pareigūnui, atliekančiam prekių tikrinimą, kyla įtarimas, kad gabenama prekė yra strateginė ir jos pervežimui turi būti pateikta atitinkamos formos licencija, muitinis įforminimas sustabdomas ir informuojamas Muitinės departamentas. Lietuvos muitinė yra pagrindinė institucija, kontroliuojanti šių prekių judėjimą per Lietuvos sienas ir užtikrinanti, kad strateginių prekių eksportas būtų visiškai kontroliuojamas.