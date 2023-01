Sukrečianti Editos istorija: kai su vaiku ant rankų bijai pasišildyti namus, o valdžia negirdi

Tačiau Edita negauna šilumos išlaidų kompensacijų, nes name gyvenamąją vietą yra deklaravę iš viso 10 asmenų, nors faktiškai jame gyvena tik pati moteris su vaiku. Sesuo su keturiais vaikais gyvena kitur nuomojamame būste, bet nesutinka išsideklaruoti iš namo, o Editos tėvai su broliu gyvena tame pačiame sklype esančiame vasarnamyje, bet ten deklaruoti gyvenamosios vietos neįmanoma.

„Pas mus name yra įregistruota 10 žmonių, bet faktiškai mes gyvename dviese su dukra. Vien dėl to, kad registruota 10 asmenų, dėl to savivaldybė nenori duoti jokios kompensacijos“, – aiškina moteris.

Edita už darbą nepilnu etatu gauna apie 400 eurų algą, dar jos vaikui priklauso vaiko pinigai ir apie 70 eurų dydžio išmoka iš Vaikų išlaikymo fondo. Tai ir visos pajamos.

Tuo metu malkos, kaip matyti iš įvairių skelbimų, kainuoja apie 40-75 eurų už erdmetrį, priklausomai nuo medžio rūšies ir kitų savybių.

„Dabar dar turime savo malkų, bet kadangi yra du namai, pas mane labai didelis namas, nežinau, kiek ten tų kvadratų. Yra radiatoriai, trys kambariai, virtuvė, du koridoriai, tualetas, dar vienas toks priestatas ir dar antras aukštas. Tai per dieną reikia sukūrenti gerą bulvių maišą malkų. O jeigu šalčiai, tai netgi du maišus. Tai tos malkos eina. Matau, kad jau reikės briketų pirkti, bet briketai labai brangūs“, – svarstė pašnekovė.

Edita sako, kad dėl malkų šiais metais nuolat kyla konfliktų su tėvais, kurie gyvena vasarnamyje ir labai taupo. Pavyzdžiui, jos mama piktinasi, kad Edita namą prišildo iki 22 laipsnių šilumos, bet pašnekovė sako, jog taip ji elgiasi dėl vaiko – negali mažas vaikas būti šaltuose namuose.

„Pirmi metai tokie. Pernai tokių nesklandumų nebuvo. Bet šiemet vos ne taip, kad tik sutemus eidavau malkų parsinešti, nes mama belen kaip šaukia, sako tu čia prisikūreni iki 22 laipsnių, čia per šilta, kam tiek reikia. Bet sakau, taigi vaikas yra, negi jūs nesigaudot. Ne vieną kartą grįždavau iš po darbo ar po studijų – 12 laipsnių. Nežinau, vien dėl taupymo mama nekūrena. Klausiu dėl ko: ai, malkų mažai“, – pasakoja Edita.

Kliūčių yra, bet savivaldybė galėtų padėti, jei norėtų

Moteris kreipėsi pagalbos į savivaldybę, bet gavo neigiamą atsakymą – šilumos išlaidų kompensacija Editai esą nepriklauso. Priežastis – gyvenamąją vietą tame pačiame name yra deklaravę per daug asmenų.

Pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, šilumos išlaidų kompensacija turėtų priklausyti, kai išlaidos šildymui viršija 10 proc. skirtumo tarp pajamų ir 2 VRP dydžių (314 Eur) kiek vienam šeimos nariui. Į šeimos pajamas neįskaičiuojami vaiko pinigai ir dalis darbo pajamų. Editos atveju, kadangi ji vieniša mama, tai jai turėtų neįskaičiuoti 35 proc. darbo pajamų.

Bet taip pat svarbus ir gyvenamojo būsto plotas, tai yra nustatyti ploto normatyvai, už kurį kompensuojama. Jeigu Edita būtų registruota name viena su mažamečiu vaiku, tada kompensuojamas šildymo normatyvas būtų 50 kvadratinių metrų.

Tačiau kadangi name registruota 10 asmenų, tai skaičiuojamos bendros pajamos ir bendros išlaidos, žiūrima, ar visiems jiems priklauso šilumos išlaidų kompensacijos bei kita parama. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme sakoma, kad jeigu viename būste gyvenamąją vietą yra deklaravę daugiau šeimų, kurios už komunalinius patarnavimus atsiskaito pagal vieną sąskaitą, tačiau bent viena neturi teisės į kompensacijas, jos neskiriamos nė vienai iš bendrai gyvenančių asmenų grupių. Tuo tarpu Editos tėvai, kurie faktiškai su broliu gyvena vasarnamyje, yra dirbantys, apie seserį šiuo aspektu duomenų nėra.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino, kad kompensacija Editai nepriklauso, nes pagal vertinamą situaciją asmenys yra deklaruoti būste, bet faktiškai negyvena, o savivaldybė vertina visų gyvenamąją vietą name deklaravusių asmenų pajamas bei išlaidas, tenkančias būstui išlaikyti.

„Tokiais atvejais, kai būste asmenys negyvena, o tik yra deklaravę gyvenamąją vietą, savivaldybė turi teisę kompensacijas teikti išimties tvarka. Savivaldybių administracijoms suteikta teisė, patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, šiems asmenims kompensacijų neteikti ir teisę į kompensacijas nustatyti likusiems būste deklaruotiems ir išlaidas patiriantiems asmenims“, – teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėjas viešiesiems ryšiams Tomas Kavaliauskas.

Pasak jo, įstatymai leidžia apsaugoti pažeidžiamiausią visuomenės dalį, todėl savivaldybės gali atlikti išsamią individualaus atvejo analizę, įvertinti realią asmens ar šeimos situaciją ir sudaryti sąlygas gauti paramą tada, kada jos labiausiai reikia. Be kompensacijų už šildymą surašius buities ir gyvenimo sąlygų aktą, savivaldybė taip pat gali skirti vienkartinę, tikslinę, periodinę ar sąlyginę pašalpą.

„Esant finansinėms problemoms siūlytina kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyrių (dokumentai paprastai priimami seniūnijoje) ir pateikti prašymą-paraišką bei kitą reikalingą informaciją minėtai piniginei socialinei paramai ar kitai socialinei paramai gauti“, – sako T. Kavaliauskas.

Šilalės savivaldybė nepalenkiama

Nepaisant, kad Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą suteikia galimybę savivaldybėms į situacijas reaguoti lanksčiai, tačiau Šilalės rajono savivaldybė nepalenkiama: kadangi Editos name gyvenamąją vietą yra deklaravę 10 asmenų, tai dėl kompensacijų turėtų kreiptis visi šie asmens ir visi jie turi atitikti esminius reikalavimus.

„Jūsų laiške minėtas asmuo neturi teisės kreiptis dėl kompensacijos skyrimo, kadangi, kaip ir jūs minite laiške, yra asmenų kartu deklaravusių gyvenamąją vietą būste, tačiau faktiškai gyvenančių kitur“, – sako Šilalės rajono savivaldybės direktorius Gedeminas Sungaila.

Šilalės rajono savivaldybė nutarė vadovautis nuostata, kad jeigu bent viena iš būste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų grupių neturi teisės į kompensacijas, tai kompensacijos neskiriamos nė vienai šeimai. Savivaldybė taip pat sako, kad yra pasitvirtinusi paramos nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašą, kuriame nėra numatyta skirti kompensacijų išimties tvarka.

Tačiau Šilalės rajono savivaldybė sako, kad esant sunkiai materialinei padėčiai Edita gali kreiptis dėl tikslinės pašalpos skyrimo kietajam kurui pirkti. Tikslinės pašalpos yra skiriamos atsižvelgiant į šeimos gaunamas pajamas bei į seniūnijos pateiktą buities tyrimo aktą bei jame pateiktas rekomendacijas.

Savivaldybė taip pat sufleruoja, kad norint Editos tėvams ir broliui deklaruoti gyvenamąją vietą vasarnamio tipo namuke, reiktų kreiptis į Registrų centrą, kad vasarinei virtuvei, kaip gyvenamajam būstui, būtų suteiktas adresas.