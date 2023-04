Sukčiai apsimeta VMI: šiukštu neatidarykite įtartinų nuorodų – prarasite pinigus

NKSC aiškina, kaip tai veikia:

gaunate el. laišką, kuriame nėra asmeninio kreipinio, o tik bendrinis žodis „pilieti“;

el. laiške yra QR kodas, kurio tikslus interneto adresas nėra matomas;

esate raginamas kuo greičiau nuskaityti QR kodą. Rašoma, kad laikinas slaptažodis galioja tik 24 val.;

QR kodas Jus nukreipia į suklastotą svetainę, kuri yra panaši į oficialią banko svetainę;

suklastotoje svetainėje paprašoma įvesti savo banko prisijungimo duomenis;

suvedus duomenis, kibernetiniai nusikaltėliai perima Jūsų konfidencialią informaciją (vartotojo vardus, slaptažodžius, kredito kortelių duomenis, kitus bankininkystės duomenis);

pavogtą informaciją nusikaltėliai gali išnaudoti finansiniam sukčiavimui, tapatybės vagystei ir kitai kenkėjiškai veiklai vykdyti.

NKSC rekomenduoja kritiškai vertinti visus el. laiškus su QR kodais, nes jie atlieka tą pačia funkciją, kaip ir interneto nuorodos. Perspėjama nevesti savo bankininkystės duomenų svetainėse, į kurias patenkama per QR kodus arba įtartinas nuorodas. Taip pat, gavus laišką iš VMI, patariama prie savo paskyros jungtis per oficialią VMI interneto svetainę, o ne per laiške esančias nuorodas.

Norint sustiprinti savo apsaugą su internetinių sukčių, NKSC pataria savo įrenginyje naudoti nemokamą įrankį „DNS užkarda“, apsaugantį nuo visų NKSC žinomų žalingų interneto svetainių.