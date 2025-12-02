 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sujudimas Vilniaus rajone: prie apleisto pastato išsiliejo neaiški medžiaga

2025-12-02 15:15 / šaltinis: BNS
2025-12-02 15:15

Vilniaus rajone antradienį gesindami gaisrą prie apleisto gamybinio pastato ugniagesiai pastebėjo, kad iš ten esančios cisternos išsiliejusi neaiškios kilmės medžiaga.

0

Dėl to į įvykio vietą iškviesti aplinkosaugininkai ir civilinės saugos specialistai.

Apie gaisrą Jakubonių kaime ugniagesiams pranešta 11.45 valandą. Atviroje teritorijoje prie apleisto gamybinio pastato smilko atliekos. Ugniagesiai jas greitai užgesino.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė, teritorijoje yra metalinės maždaug 25 kubinių metrų talpos cisternos. Ugniagesiai pastebėjo, kad iš vienos išsiliejusi kažkokia medžiaga.

Atvykę aplinkosaugininkai paėmė medžiagos pavyzdžius ir išvežė į laboratoriją tyrimams. Į įvykio vietą atvyko ir Vilniaus rajono civilinės saugos specialistai.

Teritorija aptverta.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

