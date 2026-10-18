Sujudimas sostinėje – galimai panaudojo pneumatinį ginklą

Anot Policijos departamento, apie 10.13 val. Vilniuje, Gerosios Vilties gatvėje, pastebėta, kad galimai pneumatiniu ginklu (rastas metalinis šratas) buvo apgadintas buto langas.
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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
Pradėtas ikiteisminis tyrimas
Patirtas nuostolis įvertintas 300 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
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