Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Su policijos automobiliu Ignalinoje susidūręs vyras vairavo pagrobtą mašiną

2025-08-28 07:29 / šaltinis: BNS
2025-08-28 07:29

Su policijos automobiliu Ignalinoje susidūręs vyras vairavo pagrobtą mašiną, ketvirtadienį paskelbė policija.

Policija. BNS Foto

Su policijos automobiliu Ignalinoje susidūręs vyras vairavo pagrobtą mašiną, ketvirtadienį paskelbė policija.

REKLAMA
0

Pareigūnai jau buvo pranešę apie incidentą, kai trečiadienio vakarą pareigūnų reikalavimui sustoti nepaklusęs 1958 metais gimęs vairuotojas susidūrė su policijos automobiliu ir apvirto.

Budrių gatvėje automobilis „Volvo“ nepakluso policijos pareigūnų reikalavimui sustoti, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su kitu tarnybiniu policijos automobiliu „Ford“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per eismo įvykį nukentėjo policijos pareigūnas ir „Volvo“ vairuotojas, jis perduotas medikams.

REKLAMA
REKLAMA

Trečiadienį paaiškėjo, kad minimas vaiduotojas vairavo pagrobtą automobilį.

Anot policijos, Švenčionių rajone jis, važiuodamas ta pačia mašina galinėje sėdynėje kaip keleivis, pradėjo peiliu žaloti priekyje sėdėjusį keleivį.

„Volvo“ vairuotojui sustabdžius automobilį ir užstojus nukentėjusįjį, tarp jo ir įtariamojo įvyko grumtynės.

Vairuotojui ir keleiviui išlipus iš automobilio įtariamasis pagrobė automobilį ir juo nuvažiavo link Ignalinos.

Nukentėjusysis automobilio keleivis taip pat paguldytas į ligoninę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų