Stichinė liūtis skandino vieną Lietuvos miestą: gatvės virto ežerais, beveik skendo automobiliai

„Vos per keletą valandų lėtai judanti bet intensyvi kritulių zona užsėmė Tauragę. Vos per keletą valandų iškrito 64 mm lietaus (mėnesio norma apie 87 mm.) Rezultatas gana aiškus – ežerai gatvėse ir juose paskendę arba beveik paskendę automobiliai. Nevažiuokit per tokias balas, nes rizika ne visuomet pasiteisina“, – skelbia feisbuko puslapis „Orai ir klimatas Lietuvoje“.

Pakruojo savivaldybė ekstremalią situaciją dėl ilgo lietingo laikotarpio paskelbė birželio 23 dieną. Kaip BNS sakė rajono meras Saulius Margis, didžiausi nuostoliai bus žemės ūkiui, po liūties susikaupęs vanduo pažeidė apie 1300 ha pasėlių.

„Ekstremali situacija paskelbta dėl lietaus, susikaupęs vanduo nenubėgo taip greitai, kaip norėtųsi, buvo daug laukų užtvindyta, pastatai apsemti, dvaras, bet didžiausi nuostoliai yra užlieti laukai. Pabuvę dvi–tris dienas šaknys pagenda ir praktiškai toj vietoj nebėra derliaus, o vanduo laikėsi ganėtinai ilgai, iki šešių dienų“, – pasakojo S. Margis.

Pasak mero, dėl liūties kai kuriose vietovėse buvo apsemti namų rūsiai, ūkiniai pastatai, sodybos, taip pat patvino Pakruojo dvaro pastatai – viešbutis, konferencijų salė, elektros skydinė, siurblinė, sugadinti kai kurie keliai.

Prienų rajono savivaldybė ekstremalią situaciją paskelbė birželio 27 dieną.

Šios savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė BNS sakė, kad ekstremali situacija paskelbta dėl didelės liūties, rajone paplovusios dalį kelių.

„Buvo stipri liūtis, išplovė kelius, kai kur net atkirto žmones, nukentėjo ir kelių direkcijai priklausantys keliai, ir savivaldybės. Kai kur žada padaryta visiškai naujiems keliams, kur asfaltas geras, buvo visai neseniai darytas kelias, visame rajone kelių būklė pabloginta“, – informavo J. Zailskienė.

Pasak direktorės, kita priežastis ekstremaliai situacijai skelbti buvo žala pasėliams, nes dėl stipraus lietaus ūkininkai turės didžiulių nuostolių.

J. Zailskienės teigimu, sakė, nuostoliai dėl sudarkytų kelių dar skaičiuojami, savivaldybė prašys Vyriausybės finansiškai prisidėti prie jų tvarkymo.

„Kaip tik specialistai skaičiuoja nuostolius, nes rašysime Vyriausybei raštą, kad skirtų papildomai lėšų kelių atstatymui, bent kompensuotų dalį“, – sakė J. Zailskienė.

Anksčiau praėjusią savaitę ekstremalus įvykis paskelbtas Kaišiadorių rajono Žiežmarių miestelio apylinkes nusiaubus smarkiai liūčiai ir sugadinus keletą kelių.

Sinoptikai prognozuoja, kad penktadienis bus paskutinė diena, kuri alsuos tropiniu karščiu. Savaitgalį, nors temperatūra išliks aukšta, kaitra bus mažesnė, bet laukia kiti gamtos siurprizai – škvalas ir galima kruša.

Penktadienį vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose, numatomas trumpas lietus, perkūnija, per perkūniją vėjo gūsiai kai kur sieks 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 28–33 laipsniai karščio.

Šeštadienio, liepos 2-os, naktį kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpas lietus su perkūnija, per perkūniją vėjo gūsiai kai kur sieks 15 m/s. Temperatūra 16–21 laipsnis šilumos. Dieną daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs. Kai kur škvalas, galima kruša, per škvalą vėjo gūsiai sieks 15–20 m/s. Temperatūra 28–33, pajūryje ir Vakarų Žemaitijoje 23–27 laipsniai.

Sekmadienį, liepos 3-os, naktį daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs. Kai kur škvalas, per škvalą gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 13–18, rytiniuose rajonuose vietomis apie 20 laipsnių šilumos. Dieną Rytų Lietuvoje trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra 22–27, rytiniuose rajonuose kai kur iki 29 laipsnių šilumos.