 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Štai kaip buvusiosios gyvenimą Giedrius pavertė pragaru: „Pasakiau, kad užmušiu“

2025-12-04 21:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 21:00

Kauno apylinkės teisme išnagrinėta sukrečianti baudžiamoji byla, kurioje vyras buvo kaltinamas buvusios mylimosios terorizavimu, smurtu prieš ją bei didelės vertės turto sunaikinimu.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Kauno apylinkės teisme išnagrinėta sukrečianti baudžiamoji byla, kurioje vyras buvo kaltinamas buvusios mylimosios terorizavimu, smurtu prieš ją bei didelės vertės turto sunaikinimu.

REKLAMA
1

Bylos duomenimis, apimtas pavydo ir agresijos, Giedrius sistemingai terorizavo buvusią sugyventinę – įsibrovė į jos namus, ją sumušė, grasino nužudyti ir galiausiai padegė ūkinį pastatą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teismo nuosprendžiu jam paskirta 1 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Tad bent kurį laiką moteris vėl galės jaustis saugi ir, kaip teigė pati, nebebijoti išeiti į kiemą.

REKLAMA
REKLAMA

Pro langą įsibrovė į vidų

Bylos duomenimis, spalio 4-sios vakarą Giedrius slapta išėmė rūsio langelį ir įsibrovė į nukentėjusios namą. Moteris šią akistatą su buvusiu sugyventiniu prisimena iki šiol:

REKLAMA

„Jis įbėgo į kambarį ir griebė man už plaukų, tada trenkė galvą į stalą, spardė ir smaugė mane. Labai išsigandau“, – teisme sakė nukentėjusioji.

Ekspertai nustatė kaklo, šlaunų kraujosruvas bei kitus sužalojimus, atitinkančius nežymų sveikatos sutrikdymą.

Iš namų dingo ir telefonas, 60 eurų bei raktai – moteris iškart pakeitė namų spyną. Tada paaiškėjo, kad grasinimai mirtimi tęsėsi jau kelias savaites.

REKLAMA
REKLAMA

Giedrius vienu išpuoliu neapsiribojo. Dar tą patį vakarą ir kitomis dienomis jis socialiniuose tinkluose rašė grasinančias žinutes moters dukrai bei kaimynei, siekdamas, kad žinutės pasiektų nukentėjusiąją.

„Pasakiau, kad užmušiu, taip ir bus“, „Jai bus išplikytos akys rūgštimi“, – nukentėjusiosios dukrai rašė vyras.

Kaimynei jis siuntė ne mažiau šiurpias žinutes: „Nudėsiu ją, čia tik pradžia... Ateis diena netikėta.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Teisme Giedrius pripažino, kad žinutes siuntė apimtas pykčio ir emocijų. Jis sutiko, kad galėjo sukelti realią baimę, kad grasinimai bus įvykdyti.

Padegė ūkinį pastatą

Bet vien grasinimais vyras neapsiribojo. Jis 2024 m. gruodžio 15 d. vėl pasirodė moters kieme ir padegė jai priklausantį ūkinį pastatą.

REKLAMA

Liepsnose sudegė apie 3 tūkst. eurų vertės daiktai, o bendra padaryta žala viršijo 24 tūkst. eurų. Draudimas tąkart nukentėjusiajai išmokėjo 21 tūkst. eurų.

Po padegimo grasinimai tik stiprėjo ir jų tik daugėjo. Telefoninio pokalbio su nukentėjusiosios žentu įraše girdėti tokie žodžiai: „Iki Kalėdų ji bus akla. Akys bus išplikytos rūgštimi... Aš pasakiau – aš padariau ir dar padarysiu.“

REKLAMA

Veikė nuosekliai ir pavojingai

Teisėja Inga Ambrulevičiūtė-Januškevičė konstatavo, kad vyras ne tik smurtavo, bet ir sistemingai baugino moterį bei jos artimuosius, todėl jo veiksmai laikytini terorizavimu.

Už neteisėtą įsibrovimą, sumušimą, grasinimus ir didelės vertės turto sunaikinimą jam bausmės buvo subendrintos, paskiriant galutinį 1 metų 8 mėnesių laisvės atėmimą.

Iš Giedriaus taip pat priteista 200 eurų turtinė ir 300 eurų neturtinė žala nukentėjusiajai bei 24 116 eurų draudimo bendrovei.

Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
....
....
2025-12-04 21:11
Kažkoks psichinis urodas....
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų