Bylos duomenimis, apimtas pavydo ir agresijos, Giedrius sistemingai terorizavo buvusią sugyventinę – įsibrovė į jos namus, ją sumušė, grasino nužudyti ir galiausiai padegė ūkinį pastatą.
Teismo nuosprendžiu jam paskirta 1 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Tad bent kurį laiką moteris vėl galės jaustis saugi ir, kaip teigė pati, nebebijoti išeiti į kiemą.
Pro langą įsibrovė į vidų
Bylos duomenimis, spalio 4-sios vakarą Giedrius slapta išėmė rūsio langelį ir įsibrovė į nukentėjusios namą. Moteris šią akistatą su buvusiu sugyventiniu prisimena iki šiol:
„Jis įbėgo į kambarį ir griebė man už plaukų, tada trenkė galvą į stalą, spardė ir smaugė mane. Labai išsigandau“, – teisme sakė nukentėjusioji.
Ekspertai nustatė kaklo, šlaunų kraujosruvas bei kitus sužalojimus, atitinkančius nežymų sveikatos sutrikdymą.
Iš namų dingo ir telefonas, 60 eurų bei raktai – moteris iškart pakeitė namų spyną. Tada paaiškėjo, kad grasinimai mirtimi tęsėsi jau kelias savaites.
Giedrius vienu išpuoliu neapsiribojo. Dar tą patį vakarą ir kitomis dienomis jis socialiniuose tinkluose rašė grasinančias žinutes moters dukrai bei kaimynei, siekdamas, kad žinutės pasiektų nukentėjusiąją.
„Pasakiau, kad užmušiu, taip ir bus“, „Jai bus išplikytos akys rūgštimi“, – nukentėjusiosios dukrai rašė vyras.
Kaimynei jis siuntė ne mažiau šiurpias žinutes: „Nudėsiu ją, čia tik pradžia... Ateis diena netikėta.“
Teisme Giedrius pripažino, kad žinutes siuntė apimtas pykčio ir emocijų. Jis sutiko, kad galėjo sukelti realią baimę, kad grasinimai bus įvykdyti.
Padegė ūkinį pastatą
Bet vien grasinimais vyras neapsiribojo. Jis 2024 m. gruodžio 15 d. vėl pasirodė moters kieme ir padegė jai priklausantį ūkinį pastatą.
Liepsnose sudegė apie 3 tūkst. eurų vertės daiktai, o bendra padaryta žala viršijo 24 tūkst. eurų. Draudimas tąkart nukentėjusiajai išmokėjo 21 tūkst. eurų.
Po padegimo grasinimai tik stiprėjo ir jų tik daugėjo. Telefoninio pokalbio su nukentėjusiosios žentu įraše girdėti tokie žodžiai: „Iki Kalėdų ji bus akla. Akys bus išplikytos rūgštimi... Aš pasakiau – aš padariau ir dar padarysiu.“
Veikė nuosekliai ir pavojingai
Teisėja Inga Ambrulevičiūtė-Januškevičė konstatavo, kad vyras ne tik smurtavo, bet ir sistemingai baugino moterį bei jos artimuosius, todėl jo veiksmai laikytini terorizavimu.
Už neteisėtą įsibrovimą, sumušimą, grasinimus ir didelės vertės turto sunaikinimą jam bausmės buvo subendrintos, paskiriant galutinį 1 metų 8 mėnesių laisvės atėmimą.
Iš Giedriaus taip pat priteista 200 eurų turtinė ir 300 eurų neturtinė žala nukentėjusiajai bei 24 116 eurų draudimo bendrovei.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
