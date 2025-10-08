Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šokiruojantys vaizdai Palangos darželyje: mėsos gabalai tarp daiktų, pieno produktai – sandėlyje

2025-10-08 10:59 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 10:59

Šią savaitę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) inspektoriams atlikus planinį patikrinimą Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“, buvo nustatyta maisto tvarkymo ir higienos pažeidimų.

Vaizdai Palangos darželyje VMVT nuotr.

Šią savaitę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) inspektoriams atlikus planinį patikrinimą Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis", buvo nustatyta maisto tvarkymo ir higienos pažeidimų.

5

Kaip pranešė tarnyba, patikrinimo metu tarp įstaigos darbuotojų asmeninių daiktų buvo rasta 10,5 kg gamyboje nepanaudotų maisto produktų: atvėsintos vištienos krūtinėlių, maltos vištienos pusgaminių, sviesto, vaisių, daržovių ir kt. 

Taip pat nustatyta, kad virtuvėje pagaminta daugiau maisto, nei buvo valgančiųjų – po pietų išdalinimo liko 14,5 kg įvairių patiekalų. Paskutinei vaikų grupei neužteko grietinės ir sviesto padažo – buvo tik 40 g vietoj reikiamų 140 g.

Be to, VMVT specialistai užfiksavo, kad pieno produktai laikomi ne šaldytuve, o sandėlyje, nustatyta ir higienos pažeidimų.

Pasak tarnybos, nustačius minėtus pažeidimu, įstaigai uždrausta realizuoti 25 kg maisto produktų. 

Už nustatytus pažeidimus darželio atsakingiems asmenims bus taikomos administracinės poveikio priemonės.

2025-10-08 11:07
Tai,kad čia ne tik veterinarinės inspekcijos reikalas,čia reikia policiją kviesti. Gi akivaizdi vagystė. darželio turtas ,šiuo atveju, mėsos ,pieno gaminiai,kiaušiniai sudėti prie asmeninių daiktų,akivaizdu,kad pavogti ir paruošti pasisavinimui.
