Šokiruojantys vaizdai Palangos darželyje: mėsos gabalai tarp daiktų, pieno produktai – sandėlyje

Kaip pranešė tarnyba, patikrinimo metu tarp įstaigos darbuotojų asmeninių daiktų buvo rasta 10,5 kg gamyboje nepanaudotų maisto produktų: atvėsintos vištienos krūtinėlių, maltos vištienos pusgaminių, sviesto, vaisių, daržovių ir kt.
Taip pat nustatyta, kad virtuvėje pagaminta daugiau maisto, nei buvo valgančiųjų – po pietų išdalinimo liko 14,5 kg įvairių patiekalų. Paskutinei vaikų grupei neužteko grietinės ir sviesto padažo – buvo tik 40 g vietoj reikiamų 140 g.
Be to, VMVT specialistai užfiksavo, kad pieno produktai laikomi ne šaldytuve, o sandėlyje, nustatyta ir higienos pažeidimų.
Pasak tarnybos, nustačius minėtus pažeidimu, įstaigai uždrausta realizuoti 25 kg maisto produktų.
Už nustatytus pažeidimus darželio atsakingiems asmenims bus taikomos administracinės poveikio priemonės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!