Socialdemokratų šešėlyje likę konservatoriai dar tiki galimybe laimėti Seimo rinkimus: „arbatos“ kviestų bent tris partijas

Šįvakar laidoje „Didieji TV3 debatai“ – rinkimų apžvalga. Partijų lyderiai vertino savo rezultatus ir dėliojo ateities perspektyvas.

Diskusijoje dalyvavo: Lietuvos socialdemokratų partijos narys Gintautas Paluckas, Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai atstovas Mindaugas Lingė, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos narys Aurelijus Veryga ir politinės partijos „Nemuno aušra“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.

REKLAMA

REKLAMA

Kas formuos valdančiąją koaliciją?

Dar nepaaiškėjus galutiniams pirmojo Seimo rinkimų turo rezultatams, sekmadienį prieš vidurnaktį socialdemokratų lyderė Vilija Blinkevičiūtė paskelbė – koalicija su Sauliaus Skvernelio vadovaujama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ bus, o prie jų galėtų jungtis ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).

REKLAMA

„Matome, jog tai galėtų pradėti tapti tam tikru branduoliu, formuojant naują valdančiąją koaliciją“, – susitarimą su S. Skverneliu „Didžiųjų TV3 debatų“ studijoje komentavo vienas socialdemokratų lyderių G. Paluckas.

„Logika už to slypi labai paprasta. Tos opozicinės partijos, kurios šiandien yra parlamente, geriausiai vienos kitas pažįsta, turi tam tikras programines nuostatas, kurios deri šioje kadencijoje. Atitinkamai tai leidžia manyti, kad toks bendradarbiavimas gali būti tvarus.

REKLAMA

REKLAMA

Taip, šiek tiek buvome išsigandę dėl kolegų LVŽS mažėjančio palaikymo, bet panašu, kad dramos didelės neįvyko. Todėl šios trys partijos ir gali logiškai pradėti formuoti valdančiąją daugumą“, – partijos pirmininkės jau anksčiau pasakytus žodžius atkartojo G. Paluckas.

Primename, kad dar iki ankstyvo ryto nebuvo aišku, ar LVŽS perkops 7 proc. barjerą.

Lingė sako, kad socialdemokratai švenčia per anksti

Reaguodamas į pasakytus G. Paluckas teiginius, konservatorius M. Lingė paragino socialdemokratus dar palaukti II turo rezultatų, ir tik tada skelbti pergalę.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Dabar diskutuojame iš tų pozicijų, kur yra įgytas vienas mandatas, įgijus teisę kalbėti pirmumo vardan. Tai, be abejo, gerbiame, ir tai yra demokratijos išraiška. Bet nėra to atsakymo, ar po II turo neapsivers ir TS-LKD neįgis teisės kviesti arbatos, kaip dabar madinga. Aš matau galimybę bent tris politines partijas tos arbatos pakviesti. Juo labiau, kad tam tikrų įrankių gavome prie tos arbatos“, – TV3 studijoje kalbėjo M. Lingė, rodydamas socialdemokratų atsiųstą „dovaną“ – miniatūrines šakes.

REKLAMA

„Tai atspindi, kad retorika nėra tokia, kokia gali būti ir yra rodoma. Koalicijos iniciatyvos teisės priklausys, be abejo, po II turo, o bendradarbiauti galėsime kaip ir anksčiau buvome įvardiję – su provakarietiškomis, su demokratija išpažįstančiomis, neradikaliomis politinėmis jėgomis“, – nurodė konservatorių atstovas.

Skvernelis: išgertų ir kavos, ir arbatos

Pasak S. Skvernelio, jis mieliau rinksis socialdemokratų siūlomą kavą, nei konservatorių arbatą, kai kalbama apie galimus bendravimus su politikais, ir paragino M. Lingę neapgaudinėti savęs dėl galimybės inicijuoti koalicijos formavimą.

REKLAMA

„Tie pasiūlymai išgerti kavos iš Vilijos Blinkevičiūtės ir arbatos iš Mindaugo – aš visgi pirmenybę teikiu kavai, o arbatą geria valstiečių pirmininkas. Iš esmės kalbėtis galima su visais, bet šiandien faktas toks – kaip bepasibaigtų rinkimai, neapgaudinėkime savęs.

Turbūt pagal tą dėlionę, kad vienai valdančiosios koalicijos politinei partijai [rinkėjai] pasakė „ate“, net ir sudėjus didžiausią frakciją valdančiojoje koalicijoje ir partnerį, niekaip nesusiformuos, net jeigu viską laimėsite, kas yra likę.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dėl to mes tikrai laukiame kol tikėtina didžiausia politinė partija, laimėjusi rinkimus, kvies partnerius, ir jeigu mes būsime pakviesti, mielai kavos išgersime. Jeigu kas arbatos kvies, irgi išgersime arbatos. Bet mūsų šiandien pasirinkimas yra atsakinga, rami, solidi politika be aistrų, be vertybinių karų, ir manau, kad tiek socialdemokratai, tiek mes, ją galėtume garantuoti“ , – sakė S. Skvernelis.

Visgi, Seimo rinkimai dar nesibaigė – antrasis rinkimų turas įvyks spalio 27 d.

(25 nuotr.) FOTOGALERIJA. Seimo rinkimai

Laidą „Didieji TV3 debatai“ žiūrėkite pirmadienį 19:30 per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt!