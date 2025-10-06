Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socialdemokratų seniūnė ragina Remigijų Žemaitaitį liautis įžeidinėjus pilietinių akcijų dalyvius

2025-10-06 14:31 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 14:31

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas mano, kad institucijų reakcija į sekmadienio naktį per Lietuvą skridusius meteorologinius balionus buvo pakankamai greita.

0

„Nesakyčiau, kad (su situacija – ELAT) nesusitvarkyta. Mes sureagavome labai greitai. Įspėjimas (apie balionus – ELTA), kuris atkeliavo iš kariuomenės į „Oro navigaciją“, irgi buvo žaibiškas. Reakcija, grėsmės įvertinimas irgi buvo pakankamai, manau, optimaliai įvertintas ir paskaičiuotas. Tai, kad nesureaguota, tai aš kategoriškai nesutikčiau“, – pirmadienį žurnalistams Vyriausybėje komentavo V. Vitkauskas.

Jo teigimu, į šalį įskridusių meteorolginių balionų paieška gali užtrukti vien dėl to, jog balionai galėjo pasklisti didelėje teritorijoje.

„Čia yra proceas, tas nepasidaro per vieną dieną. Manau, intensyviai mūsų pajėgos dirba. Įsivaizduokime, kokia yra geografija – nuo Rokiškio rajono iki Druskininkų. Tai tikrai yra didelė zona, kur reikia policijai labai intensyviai dirbti“, – dėstė NKVC vadovas.

ELTA primena, kad iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos oro erdvę pažeidė 25 meteorologiniai balionai, du iš jų buvo pastebėti virš Vilniaus oro uosto. Iš 25 balionų rasti 8. Įtariama, kad jais galėjo būti gabenamos kontrabandinės cigaretės.

Sekmadienį į Lietuvą įskrido dar penki balionai, kuriomis buvo, kaip įtariama, gabenamos cigaretės.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius po šių įvykių prakalbo apie tai, kad reiktų griežtinti atsakomybę už disponavimą kontrabandinėmis cigaretėmis. 

