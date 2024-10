Skvernelis: centro-kairės jėgos gali turėti iki 90 vietų Seime

„Pagal tai, kas yra antrame ture, ir kas galėtų potencialiai laimėti ir pralaimėti, į kairę pusę mes suskaičiuojame, kad gali būti 90 mandatų“, – penktadienį Žinių radijui sakė Saulius Skvernelis.

„Tai socialdemokratai, demokratai, „Nemuno aušra“, „valstiečiai“ ir dar keletas nepriklausomų, save išsikėlusių kandidatų, kurie deklaruoja, kad tikrai darbuotųsi centro-kairės valdančiojoje daugumoje“, – teigė jis.

Tuo metu centro-dešinės jėgoms – konservatoriams ir liberalams politikas prognozuoja apie 50 mandatų.

„Čia, aišku, yra prognozės. Bet net ir darant gana didelę paklaidą, dešinei pusei 71 balsas niekaip nesusidaro“, – tvirtino jis.

S. Skvernelis pakartojo, kad Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ dėl dalyvavimo valdančiojoje koalicijoje spręs po antrojo Seimo rinkimų turo antradienį.

Partijos pirmininko teigimu, formuojant valdančiąją daugumą svarbiausia yra programų suderinamumas ir Vyriausybėje dirbsiantys žmonės.

„Mes tikrai norėtume matyti atsakingus, profesionalius, nuspėjamus politikus, kurie formuotų daugumą ir lygiai taip pat būtų deleguojami į Vyriausybę“, – sakė jis.

Demokratų lyderis kėlė abejonių dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) galimybės dalyvauti valdančiojoje koalicijoje.

„Koaliciją sudaro ne partijos, koaliciją sudaro frakcijos Seime. „Valstiečiai“ kol kas neturi frakcijos Seime, tie visi pokalbiai gerokai per anksti“, – penktadienį sakė S. Skvernelis.

Be to, anot jo, LVŽS vadovas Ramūnas Karbauskis per pastarąsias dvi savaites, kalbėdamas apie pirmojo Seimo rinkimų rezultatus, „nusibraižė tokius sanitarinius kordonus ir linijas, kad nežinau, ar kas norėtų su šita politine jėga turėti kokių nors bendrų reikalų ateityje“.

Pasak S. Skvernelio, partijos „Nemuno aušra“ atstovai vadinti melagiais, demokratai – išdavikais, socialdemokratai – konservatorių projektu, liberalai – korumpuotais ir neskaidriais ir panašiai.

„Visiems apdalinta porcija tam tikrų epitetų ir po to žmonės tikisi, kad pavyks kaip nors bendradarbiauti, nors tai tikrai sunkiai įmanoma“, – sakė politikas.

Jis pabrėžė dėsiąs visas pastangas, kad centro kairės dauguma tikrai būtų.

Per pirmąjį Seimo rinkimų turą spalio 13-ąją išrinkta kiek daugiau nei pusė Seimo – 78 parlamentarai.

Daugiausia – 18 – mandatų laimėjo Lietuvos socialdemokratų partija, dar du šios partijos atstovai vietas Seime užsitikrino vienmandatėse apygardose. Antra liko Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai su 17 mandatų ir dar vienu iškovotu vienmandatėje apygardoje, trečia – partija „Nemuno aušra“ su 14 vietų parlamente ir dar viena laimėta vienmandatėje.

Toliau eina Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ su aštuoniais mandatais, Liberalų sąjūdis – su septyniais mandatais ir dar vienu laimėtu vienmandatėje apygardoje. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga kol kas turi šešis mandatus.

Socialdemokratų lyderė Vilija Blinkevičiūtė formuoti valdančiąją koaliciją pakvietė demokratus ir „valstiečius“.

Antrasis Seimo rinkimų vyks sekmadienį. Jame renkami dar 63 parlamentarai.