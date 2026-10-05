Skuodo rajone automobilis rėžėsi į medį: vairuotojas žuvo

8.46 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Aleksandrijos seniūnijoje, Kalnėnų kaime, Gėsalų gatvėje, lengvasis automobilis atsitrenkė į medį, yra prispaustas žmogus.
„Atvykus dviem ugniagesių ekipažams, iš „Volkswagen Passat“ buvo išlaisvintas žmogus ir perduotas medikams. Jie konstatavo vyro mirtį“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos Skuodo rajono priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai ir Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.
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