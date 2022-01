Skuodis atviras: nėra garantijos, kad nutraukus sutartį su Belaruskalij“, trąšų gabenimas sustos

REKLAMA

„Norėčiau labai atsakingai pasakyti, kad „Lietuvos geležinkelių“ sutarties su „Belaruskalij“ nutraukimas yra tik viena iš daugelio detalių visoje trąšų gabenimo schemoje ir garantijos, kad trąšos bus negabenamos, nutraukus gabenimą pagal šią sutartį, šiuo metu nėra“, - po bendro Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto bei Ekonomikos komiteto posėdžio sakė ministras.

Pasak ministro, Lietuvoje taip pat yra apie dešimt licencijas turinčių vežėjų, kurie galėtų gabenti trąšas, vietoje „Lietuvos geležinkelių“, bet realiai pajėgumų turėtų tik dvi. „Čia mes kalbame apie alternatyvius vežėjus. Bet yra ir ekspeditoriai bei daug kitų juridinių asmenų, kurie gali užsakyti vežimus. O teisinė bazė, Europos reguliavimas toks, kad tam tikrais aspektais geležinkeliai yra kaip keliai: kas gali, tas ir važiuoja. Tai tikrai yra tam tikrų niuansų“, - teigė ministras.

Teoriškai kalio trąšos gali būti gabenamos per Latviją ir pakraunamos Ventspilio ir Rygos uostuose arba per Rusiją ir pakraunamos Ust Lugos uoste. Tačiau ne visi uostai šiuo metu galėtų per metus pakrauti apie 11 mln. tonų trąšų.

Du komitetai ėmėsi nagrinėti, kodėl nuo gruodžio 8 dienos, įsigaliojus JAV pirminėms sankcijoms, per Lietuvą trąšų tranzitas nesustojo, nors valdantieji deklaravo norą liautis finansuoti diktatorišką Baltarusijos režimą.

Vyriausybė trečiadienį turi priimti sprendimą dėl „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ sutarties. Neoficialiais duomenimis, Susisiekimo ministerija Vyriausybei pasiūlė patvirtinti, kad sutartis ir papildomi susitarimai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Tokiu būdu sutartis turėtų būti nutraukta. Tokią rekomendaciją anksčiau yra pateikusi ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija.

Norint, kad sankcijos Baltarusijos įmonei „Belaruskalij“ būtų efektyvios, reiktų, kad sankcijas įvesti visa Europos Sąjunga arba kad JAV įvestų antrines sankcijas. Šiuo metu JAV yra įvedusi pirmines sankcijas ir teisiškai JAV jurisdikcijai nepriskiriamos įmonės nėra įpareigotos jų laikytis, nors gali pasirinkti laikytis, kaip kad elgiasi finansų įstaigos.

Tačiau susisiekimo ministras M. Skuodis sako, kad „Lietuvos geležinkelių“ priklausomybė nuo „Belaruskalij“ krovinių yra gana didelė. Turimais duomenimis, „Belaruskalij“ kroviniai sudaro 25 proc. „LTG Cargo“ krovinių srauto. O tai yra viena iš rizikų tiek ekonomine, tiek nacionalinio saugumo prasme.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komoteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas po dviejų komitetų posėdžių teigė, jog tokia priklausomybė lėmė pernelyg didelį „Lietuos geležinkelių“ polinkį tęsti trąšų vežimą kuo įmanoma ilgiau.

„Lietuvos geležinkeliai“ yra paskaičiavę, kad visi Lietuvos netekimai nutraukus baltarusiškų trąšų tranzitą šiais ir kitais metais pasieks po 0,3 proc. nuo bendrojo vidaus produkto, tai yra po 150 mln. eurų kasmet. 2024 ir 2025 metams netekimai siektų po 0,4 proc. nuo bendrojo vidaus produkto, tai sudaro po 200 mln. eurų per metus.

Tokios prielaidos daromos atsižvelgus į tai, kad iki 2025 metų pervežamų ir pakraunamų kalio trąšų kiekis turėjo paaugti nuo 11 iki 15 milijonų tonų per metus.

Šiuo metu „Belaruskalij“ per Lietuvą perveža ir Klaipėdos uoste pakrauna apie 11 mln. tonų per metus. Jeigu skaičiuotume, kad viena tona kainuoja apie 800 eurų, vadinasi, iš per Lietuvą gabenamų kalio trąšų prekybos „Belaruskalij“ uždirba apie 9 mlrd. eurų pajamų per metus.

„Lietuvos geležinkelių“ grupės bendrosios pajamos iš baltarusiškų krovinių sudaro 110 mln. eurų, bet apie 49 mln. eurų skiriama infrastruktūros išlaikymui, todėl „LTG Cargo” pajamos iš baltarusiškų trąšų pervežimo siekia 61 mln. eurų per metus. Susisiekimo ministerijos skaičiavimais, nutraukus tranzitą „LTG Cargo“ neteks 61mln. eurų pajamų, o 49 mln. eurų teks skirti iš valstybės biudžeto geležinkelių infrastruktūros išlaikymui.

Klaipėdos jūrų uostui baltarusiškos trąšos pernai generavo 12,3 mln. eurų rinkliavų, taigi tikėtinos netektys panašios. Atsisakius baltarusiškų trąšų tranzito krovos kompanijos netektų apie 70 mln. eurų pajamų per metus.

Tačiau Vyriausybės sprendimas negarantuoja, kad suinteresuotos šalys nesikreips į tarptautinį arbitražą dėl Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo pažeidimo.