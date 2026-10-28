Skubiai perspėja visus – žmonės jau neteko pinigų: netikėkite šiomis aferomis

Antradienį į Vilniaus policiją kreipėsi 1962 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad tą pačią dieną bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės ir suvedus banko prisijungimo duomenis, nuo jos banko sąskaitos apgaulės būdu nuskaičiuoti 14,4 tūkst. eurų.
Į Jurbarko policiją kreipėsi 1967 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad birželio 23 dieną su ja per „WhatsApp“ programėlę susisiekė nepažįstamas asmuo, kalbėjęs rusų kalba, kuris įtikino investuoti į internetinę investavimo platformą ir apgaulės būdu išviliojo beveik 17,3 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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