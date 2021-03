Skiepai nuo erkinio encefalito – jau vaistinėse, tačiau procesą stabdo buksuojanti e.sveikata

Nors kai kurios vaistinės jau kviečia gyventojus pasiskiepyti sezoninėmis vakcinomis, kitos piktinasi negalinčios to daryti dėl dar nepritaikytos e.sveikatos. Be to, vaistinių tinklų atstovai įsitikinę, kad galėtų suvaidinti svarbų vaidmenį ir skiepijant gyventojus nuo COVID-19.