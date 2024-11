Skelbiama informacija dėl nukentėjusiųjų per aviakatastrofą: prakalbo apie išmokas

Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė ketvirtadienį komentavo apie per aviakatastrofą nukentėjusiems gyventojams suteikiamus socialinius būstus ir kitą savivaldybės teikiamą pagalbą.

Ji tvirtino, kad iš 5-ių gyventojų gavo prašymą dėl socialinio būsto, o dėl 2-ių – ir patvirtinimą. Vicemerė pridūrė, kad jei siūlomi socialiniai būstai neatitiks gyventojų lūkesčių, bus suteikiamos galimybės nuomotis butus ir nuomos kaina bus kompensuojama.

„Pirmo pokalbio su gyventojais metu kalbėjome, kokie mikrorajonai, kokios vietos būtų prioritetinės <...>. Turto turime labai įvairaus, ekstremalioms situacijoms specialiai nelaikome būstų, laisvi yra tie, kurie yra“, – kalbėjo vicemerė.

Ji pridūrė, kad buvo vertinama nukentėjusiųjų sveikata, kuriems reikėjo pagalbos dėl lėtinių ligų ar patirto šoko, išgąsčio. Taip pat buvo aprūpinti maistu, rūbais.

Savivaldybės atstovė tvirtino, kad apie išmokų paskyrimą ir jų kiekį dar anksti kalbėti.

S. Bieliūnė priminė, kad priklausomai nuo pajamų, gali žmonėms skirti 1100 arba 7260 eurų.

Vicemerė taip pat kalbėjo ir apie išmokas dėl ekstremalios situacijos. Žmonės, kurie kelsis į socialinį būstą, galės kreiptis dėl vienkartinės išmokos, skirtos būtiniausiems baldams – ji siekia 800 eurų šeimai.

Taip pat jei yra medikų pateikta pažyma, kad dėl įvykio buvo paveikta sveikatos būklė – žmogui gali būti skiriama 1300 eurų ir daugiau.

Viešbutyje žmonės galės gyventi iki tol, kol bus pasirengę gyventi pastoviame būste.

S. Bieliūnė sakė, kad kol kas neaišku, ar gyvenamasis namas, prie kurio nukrito lėktuvas, bus nugriautas ar tvarkomas.

Vilniuje įvyko aviakatastrofa

Ankstų pirmadienio, lapkričio 25 d., rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamojo namo, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas.

Per avariją žuvęs pilotas yra Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos pilietis. Vieno jų būklė yra sunkesnė, kitas sužalotas mažiau, geriausios būklės – lietuvis.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, orlaivis visiškai suniokotas. Lėktuvui nukritus prie namo, užsidegė šalia buvę sandėliukai, automobilis. Gaisras suvaldytas tą pačią dieną, pirmadienį.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurį perėmė Generalinė prokuratūra.

Lėktuvo juodosios dėžės bus gabenamos į Vokietiją ištirti.

Iš pastatų greta nelaimės vietos viso buvo evakuota 14 žmonių.

Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas žada visokeriopą pagalbą, kol vyks šios neeilinės nelaimės tyrimas ir namo remonto darbai.