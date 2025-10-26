Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Skelbia paiešką – dingo vyras: gal matėte?

2025-10-26 11:26 / šaltinis: ELTA
2025-10-26 11:26

 Kauno policija sekmadienį paskelbė be žinios dingusio Domijono Srėbaliaus paiešką.

Skelbia paiešką – dingo vyras: gal matėte? ELTA / Dainius Labutis

 Kauno policija sekmadienį paskelbė be žinios dingusio Domijono Srėbaliaus paiešką.

REKLAMA
1

Pasak policijos, 1944 metais gimęs senjoras šeštadienį apie 12.30 val. išėjo iš Kaune, Pramonės gatvėje esančių namų ir negrįžo, taip pat artimiesiems nepavyksta susisiekti su juo telefonu.

Dingęs vyras yra  apie 173 cm ūgio, stambesnio kūno sudėjimo. Išeidamas vilkėjo striukę, juodą kepurę, avėjo juodus batus, dėvėjo rankinę per petį.

Asmenis, žinančius vyro buvimo vietą, jį mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į pareigūnus skubios pagalbos telefonu 112.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų