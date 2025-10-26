Skelbia paiešką – dingo vyras: gal matėte?

Pasak policijos, 1944 metais gimęs senjoras šeštadienį apie 12.30 val. išėjo iš Kaune, Pramonės gatvėje esančių namų ir negrįžo, taip pat artimiesiems nepavyksta susisiekti su juo telefonu.
Dingęs vyras yra apie 173 cm ūgio, stambesnio kūno sudėjimo. Išeidamas vilkėjo striukę, juodą kepurę, avėjo juodus batus, dėvėjo rankinę per petį.
Asmenis, žinančius vyro buvimo vietą, jį mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į pareigūnus skubios pagalbos telefonu 112.
