Lapkričio 23 d. apie 11 val. vyras išėjo iš namų Riovonių g., Vilniuje, ir į juos negrįžo.
Dingusio vyro požymiai: apie 160 cm ūgio, žilų plaukų.
Išėjo vilkėdamas tamsios spalvos striukę, mūvėdamas tamsios spalvos kelnes, avėdamas tamsios spalvos guminius batus. Su savimi gali turėti medinę lazdą.
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, prašytume nedelsiant paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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