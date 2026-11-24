Anot ugniagesių, pernai tuo pačiu metu tokių gaisrų buvo kilę 670, juose žuvo 14 žmonių, 21 nukentėjo. Dažniausios tokių gaisrų priežastys – netvarkinga elektros instaliacija, nusidėvėjusios buitinių elektros prietaisų detalės ar neatsargus žmogaus elgesys.
Šiemet dėl netvarkingų ar netinkamai naudojamų buitinių elektros prietaisų kilo 60, 2025 m. – 63 gaisrai. Anot PAGD, dažniausiai degė šaldytuvai, skalbimo mašinos, televizoriai, viryklės, gartraukiai, elektriniai šildytuvai.
PAGD Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Prevencijos organizavimo skyriaus viršininkė Aurelija Maslauskienė teigia, kad minėto pobūdžio gaisrų riziką mažina tinkama elektros prietaisų priežiūra.
„Gaisrų riziką mažina tinkama elektros prietaisų ir pastato elektros instaliacijos priežiūra. Pastebėjus gedimą, svarbu nedelsiant pasirūpinti, kad jis būtų pašalintas. Suaugusieji turėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kaip vaikai naudojasi elektros prietaisais, ir mokyti juos saugaus elgesio. Taip pat svarbu įsirengti autonominius dūmų detektorius ir reguliariai tikrinti, ar jie veikia. Laiku išgirstas signalas įspėja apie kilusį pavojų“, – PAGD pranešime spaudai cituojama A. Maslauskienė.
Pasak pareigūnės, svarbiausia naudoti sertifikuotus prietaisus. A. Maslauskienė priminė, kad prieš įjungiant šildytuvą, būtina peržiūrėti jo naudojimo instrukciją, jokiu būdu negalima naudoti savadarbių šildymo prietaisų. PAGD atstovė pažymėjo, jog yra buvę atvejų, kai dėl savadarbių šildytuvų užsidegdavo statybininkų vagonėliai, sodo nameliai, garažai.
Ugniagesiai primena, kad nešiojamąjį šildytuvą reikia statyti ant lygaus, stabilaus paviršiaus, atokiau nuo užuolaidų, patalynės ir minkštų baldų. Būtina išlaikyti šildytuvo gamintojo nurodytus atstumus. Ant šildytuvo negalima džiovinti drabužių ar rankšluosčių, taip pat negalima uždengti jo oro angų.
PAGD ragina nepalikti šildytuvo be priežiūros. Prietaisą reikia išjungti, išeinant iš kambario ar einant miegoti.
„Nešiojamąjį šildytuvą junkite tiesiai į tvarkingą sieninį lizdą, nes nuo didelės apkrovos ilgintuvas ar šakotuvas gali perkaisti. Vienu metu naudojant kelis didelės galios prietaisus, prijungtus prie to paties ilgintuvo, galima viršyti jo leistiną apkrovą. Dėl to ilgintuvas gali perkaisti ir sukelti gaisrą“, – nurodo PAGD.
Anot departamento, perkrovus elektros grandinę gali perkaisti laidai, o atsilaisvinus kontaktams – elektros jungtys. Pažeista laido izoliacija gali sukelti trumpąjį jungimą. Anot ugniagesių, jei elektros lizdas kliba, kibirkščiuoja, patamsėjo ar neįprastai kaista, jo naudoti negalima.
Pasak pareigūnų, užsidegus elektros prietaisui, kištuką reikia ištraukti, jei lizdą galima pasiekti, nesiartinant prie liepsnos ar dūmų, o lizdas ir kištukas nekaista, nekibirkščiuoja ir nėra pažeisti. Elektros tiekimą galima išjungti ir elektros skydelyje, jei jį saugiai galima pasiekti.
Pradėjus veikti autonominiam dūmų detektoriui, būtina perspėti kitus kartu gyvenančius asmenis.
„Jei ugnis plinta, patalpoje daugėja dūmų arba abejojate, ar galėsite saugiai užgesinti gaisrą, nedelsdami išeikite. Išeidami uždarykite duris ir iš saugios vietos skambinkite skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112“, – nurodo PAGD.
Anot ugniagesių, degančio elektros prietaiso gesinimui reikia naudoti angliarūgštės arba miltelinį gesintuvą. Iš elektros tinklo neišjungto prietaiso jokiu būdu negalima gesinti vandeniu.
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