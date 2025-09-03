1958 metais gimęs vyras į Šiaulių ligoninę pateko dėl daugybinių viso kūno nudegimų.
Pasak pareigūnų, antradienį, prieš 16 val., išgertuvių metu neblaivus 1976 metais gimęs vyras nukentėjusįjį apipylė degiu skysčiu ir padegė.
Įtariamajam nustatytas 2,43 prom. girtumas.
Dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
