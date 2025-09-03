Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šiurpus įvykis Šiaulių rajone: vyras tyčia padegė sugėrovą

2025-09-03 07:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-03 07:49

Šiaulių rajone, Bubių kaime, per išgertuves padegtas vyras, jis paguldytas į ligoninę, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Šiaulių rajone, Bubių kaime, per išgertuves padegtas vyras, jis paguldytas į ligoninę, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

1

1958 metais gimęs vyras į Šiaulių ligoninę pateko dėl daugybinių viso kūno nudegimų.

Pasak pareigūnų, antradienį, prieš 16 val., išgertuvių metu neblaivus 1976 metais gimęs vyras nukentėjusįjį apipylė degiu skysčiu ir padegė.

Įtariamajam nustatytas 2,43 prom. girtumas.

Dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

