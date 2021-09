Situacija kaista: Kėdainiuose atidarytas COVID-19 skyrius, ribojamas pacientų lankymas

Jau turi sunkių atvejų

Dabar Kėdainių ligoninės direktoriaus pareigas einanti ilgametė medikė Rita Kuodienė džiaugsmu netrykšta ir sako, kad Marijampolėje šiek tiek anksčiau atidarytas skyrius jau pilnas ir teks jį plėsti, o kol kas iš 20-ies pirmųjų lovų ir vienos reanimacinės vietos Kėdainiuose suformuotame skyriuje guli 4 žmonės, mat vieną iš paguldytų ligonių praėjusią savaitę jau teko išvežti ir į Kauną.

Ne visai dėl pačios COVID-19 ligos eigos, bet artimųjų prašymu, nes moteris labai jau garbaus – 68 metų – amžiaus ir turi daug gretutinių ligų, be to, yra neskiepyta, todėl artimieji norėjo, kad būtų arčiau namų.

Skyrių suformavo greitai

Anot R. Kuodienės, dabar, antrą kartą sukurti skyrių nebuvo sunku. Pasitelktos pirmojo skyriaus kūrimo schemos. Yra visos reikalingos priemonės, technika.

Beje, medikai niekada neatleido vadžių. Visą laiką turėjo pasiruošę visų priemonių mažiausiai vienam mėnesiui į priekį.

„Peržiūrėjome maršrutus, kad nesikirstų jokie keliai ir subūrėme personalą“, – apie parengiamuosius darbus sako gydytoja R. Kuodienė.

Labiau ją neramina tai, kad personalas vėl atitrauktas nuo einamųjų gydymų, nuo pacientų, nuo kitų paslaugų.

Patyrę medikai

Vadovauti COVID-19 skyriui paskirta labai aukštos kompetencijos gydytoja terapeutė (vidaus ligų gydytoja) gana jauna medikė Kristina Šlepavičienė, kuri jau dirbo COVID-19 skyriuje tuo sunkiuoju metu, kai susidūrimas su pandemija visiems buvo smūginis.

Į šią medikę, kaip į vieną iš didžiausių krūvių pakeliančią, kuri dirbo net 1,5 etato, galėjo remtis ir pirmojo COVID-19 skyriaus vedėja gydytoja reabilitologė Lietuvos gydytojų sąjungos Kėdainių filialo vadovė, Kėdainių ligoninės ir Pirminės sveikatos priežiūros centro Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės pirmininkė Raimonda Augienė.

Kaip jau minėta, skyriuje dabar dirba 21 žmogus. Praėjusią savaitę startavo 5 gydytojai, 8 slaugytojai ir 8 slaugytojo padėjėjos.

Apribotas lankymas

Skyrius įkurdintas pirmajame atskiro keturių aukštų pastato aukšte, nes į jį lengviausia tiekti deguonį.

Priminsime, kad per visą pirmojo infekcinio COVID-19 skyriaus „gyvavimo“ Kėdainiuose laiką buvo sunaudota 117 tonų deguonies.

COVID-19 skyriaus pacientams deguonies poreikis yra labai didelis.

Dabar apribotas visų ligonių lankymas terapiniame ir slaugos korpuse.

Reikia suprasti, kad nors medikai niekada nebuvo praradę budrumo, tačiau dabar vėl sugriežtino taisykles.

Dar kartą peržiūrėti visos ligoninės maršrutai, kad jokio vaikščiojimo skersai išilgai nebūtų dėl pačių pacientų saugumo. Lankytojai nėra įgudę ir gali lengvai parsinešti COVID-19 į namus. Išimtys dėl lankymo taikomos tik terminalinės būklės pacientams. Dėl jų lankymo reikia susitarti su gydančiu arba budinčiu gydytoju.

Kas toliau?

„Prognozuoti nieko negaliu ir niekas negali, bet bent jau stacionarinių ligonių tokios bangos, kokia buvo pernai rudenį, nebus, o ir mirčių dabar perpus mažiau, paskiepytų žmonių sirgimas lengvesnis. Tai susiformavusio imuniteto teigiama pasekmė, o reiškia, skiepų poveikis yra“, − paklausta apie prognozes sako gydytoja R. Kuodienė.

Beje, galite pasitikrinti, ar jums susiformavo imunitetas COVID-19 ligai. Užsiregistruokite kraujo tyrimui ir, susimokėję 11 eurų, sužinosite, kiek turite antikūnių.

R. Kuodienė sako, kad tokių besitikrinančių dabar jie turi po 70 per dieną. Dėl to įvedė ir registraciją, nes priimti po 300 žmonių per dieną yra neįmanoma.

Jeigu jaudinatės dėl pašalinio skiepo poveikio, tai nuliūdinsime pasakydami, kad medikai nežino pačios COVID-19 ligos pašalinio poveikio. Ir niekas negarantuoja, kaip kiekvienas konkrečiai sirgs užsikrėtęs COVID-19: lengvai ar sunkiai.

Straipsnio autorė – Jorūnė LIUTKIENĖ