Širinskienė išklojo viską apie darbą su Karbauskiu ir gudrias taktikas: „Ko jau ko, bet melo pakęsti negaliu“

Paaiškėjus, kokios partijos galėtų sudaryti valdančiąją koaliciją, „Nemuno aušros“ atstovė Agnė Širinskienė įvardijo 5 priežastis, kodėl nenori dirbti su LVŽS.

Pateikiame jos pilną komentarą:

„Kadangi čia kyla klausimų, kodėl niekas nenori dirbti su LVŽS, tai paaiškinsiu. Ir tikrai ne trumpai:

1. Visada svarbus partnerių patikimumas ir stabilumas, ypač kai dirbi valdančiojoje daugumoje ir turi priimti sprendimus. Visi, kas dirbo su LVŽS opozicijoje, matė, kas būna, kai susitari su Norkiene, o Karbauskis su kompanija tuo pat metu paleidžia pranešimus spaudai, kad jokie susitarimai negalioja ir partija apsisprendė kitaip. Taip buvo kad ir su opozicijos bandymu tirti kaltinamo pedofilija Bartoševičiaus mandato atsisakymo istoriją. Su Norkiene derindami tyrimo klausimus ir nutarimo tekstą visi opozicionieriai konservatorių džiaugsmui į „kaktą“ gavome Karbauskio pareiškimus ir pranešimą spaudai, kokie visi niekšai, kad nori šaukti ekstra Seimo posėdį ir tą istoriją ištirti bei, ne gana to – dar išgarsėti. Bandau įsivaizduoti, kaip valdantieji LSDP derina įstatymo projektą, susitaria su LVŽS frakcija ir gauna į „kaktą“ pranešimą spaudai, kad visi blogi ir bus kitaip, kaip sugalvojo žmogus ar žmonės nedalyvaujantys politikoje.

REKLAMA

REKLAMA

2. Svarbi partnerių kultūra. Per pastarąjį pusmetį LVŽS viršininkai (lyderiais neapsiverčia liežuvis pavadinti) R. Žemaitaitį išvadino melagiu, S. Skvernelį – „išdaviku be žodžio galimai“ ir „generolščiku“, o prieš savaitę LSDP buvo išvadinti iš esmės vagimis, nes pavogė valstiečių balsus V. Blinkevičiūtei „apsimelavus“. Demokratai ir mes, Nemuno aušra, buvome išvadinti ir konservatorių projektais. Tiesa,dar buvo pažadėta, kad Žemaitaičiui bus greitai apkalta (nežinau, gal LVŽS su konservatoriais dėl to tariasi?). Gal LSDP yra normalu jaustis vagimis, pavogusiais kažkieno balsus (sėkmės, jauskitės į valias), bet kitiems potencialiems partneriams nėra normalu būti vieną dieną verčiamais „išdavikais“, „melagiais“, „generolščikais“, o kitą dieną – išpūtus akis būti raginamiems dirbti kartu, pasitikėti vieni kitais kaip niekur nieko. Pabandykit taip padaryti su savo kaimynu, mama, drauge, bendradarbiu ar verslo partneriu. Pamatysit, kaip jis kitą dieną norės kalbėtis ir pasitikėti bei bendradarbiauti.

REKLAMA

3. Kai kažką laikai partneriu ir galvoji dirbti, paprastai nebandai naglai skaldyti jo frakcijos Seime. Čia apie LVŽS atstovų skambučius išrinktiems „Nemuno aušra“ nariams ir bandymą prekiauti postais skaldant besikursiančią „Nemuno aušra“ frakciją Seime. Žinoma, vyksta turgus postais, kurių LVŽS realiai neturi, net dėl jų nesprendžia (laukia LSDP malonės), tačiau suokia ir žada visus apdalinti išsijuosę. Kas nors eitumėt su tokiu partneriu į žvalgybą, kuris pirmu taikymu taikosi peilį į nugarą įbesti dar net nepradėjęs dirbti?

REKLAMA

REKLAMA

4. Vėgėlės faktorius apie kurį Vėgėlė nesuvokia. Neprognozuojama rinkimų kampanija, kai „komanda“ ir „partija“ reklamavosi atskirai, skirtingos rinkimų programos, paskui pristatytos, kaip „specialus nutekinimas dėmesiui atkreipti“, pirmą rytą po rinkimų įvykęs nuomonių išsiskyrimas dėl pralaimėjimo rinkimuose ir 5 bei 7 proc kartelės, LVŽS frakcijos narių Seime pateiktų projektų kritika I. Vėgėlės socialiniuose tinkluose ir jo komentarai, kad „rimtai pasišnekės“ su tokiais nariais, rodo, kad tolesnė įvykių eiga LVŽS frakcijoje priklauso labiau nuo visatos dažnių vibracijų, o ne nuo apgalvotų politinių sprendimų. Neįkvepiančiai atrodo ir Vėgėlės davimas suprasti, kad papustys padus iš LVŽS frakcijos tuo atveju, jei LVŽS liks opozicijoje. Gal tokie plepalai ir gali paveikti valstiečius, bet tiek prisišnekėjus, nereikia galvoti, kad kiti politikai nemoka skaityti tarp eilučių ir mato tik formaliai deklaruojamą stabilumą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

5. Paslapčių kambarėlis Seime. Apie jį prabilo Premjeras Skvernelis rinkimų išvakarėse, kas nebuvo geriausias metas apie tai kalbėti, o Karbauskis bandė situaciją išvartyti iš karto susitapatindamas su G. Nausėdos asmeniu, į kurį tas konservatorių tyrimas ir buvo nukreiptas. Gudrus viešųjų rysių žingsnis prisiplakti prie kito visuomenėje gerbiamo ir populiaraus asmens ir tiek. Bet... Bako komisijos išvadas (komisijai nepritariau ir nepritarsiu dėl pigaus politikavimo Prezidento rinkimų kampanijos metu) skaičiau ir aš. Epizodai, apie kuriuos kalba buvęs Premjeras, ir mane sukretė, nustebino ir į dalį 2016-2020 m. Seimo kadencijos įvykių aš ėmiau žiūrėti visiškai kitaip. Esame apie juos diskutavę ir su buvusiu Premjeru. Kaip jaučiausi skaitydama epizodus? Blogai. Atėjo suvokimas, kad mums, dirbusiems 2016-2020 m. Seimo kadencijoje, LVŽS frakcijoje buvo daug atvirai meluojama. Net artimiausiems bendražygiams. O ko jau ko, bet melo pakęsti negaliu. Pasimatė daug kitų dalykų, kurie, matyt, taip ir liks įslaptintoje medžiagoje vien dėl to, kad bent kažkiek ją išslaptinus būtų atskleisti žvalgybos metodai. O tai visuomet „kontraindikacija“ išslaptinimui.

REKLAMA

Nesuprantu, kodėl Vytautas Bakas tyrimo metu šitų epizodų negilino, nors būtent jie man pasirodė įdomiausiais ir vertais pagilinimo viso to kitais aspektais nelabai vykusio tyrimo kontekste. Keista, kad komisijos nariams (komisija buvo „užsisėdusi“ tik ant Prezidento rinkimų), nekilo pagilinantys klausimai ir dėl galimų veikų požymių kituose kontekstuose. Bent jau man tų klausimų skaitant kilo labai daug. Todėl, matant peršamus ir besiperšančius „koalicijos partnerius“, labai norėtųsi, kad neliktų jausmo, kad esame kviečiami dirbti X valstybės trąšų koalicijoje, su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis, grėsmėmis valstybės saugumui ir galvasopiais, kuomet nuo ryto iki vakaro aiškiniesi, ką tavo partneriai užkulisiuose prisidirbo. Labai norėsiu išgirsti LSDP atstovų, turinčių leidimus dirbti su įslaptinta medžiaga, nuomonę apie tai, ką paskaitė paslapčių kambarėlyje. Jei paskaitė, žinoma, – nepamenu, kad būčiau mačiusi jų parašus ant būtent tų dokumentų. O paskaityti LSDP nariams tikrai palinkėčiau, ypač prieš bandant iš jėgos pozicijų primesti „Nemuno aušrai“ derybas su tais „partneriais“ apie kurių „partnerystes“ iki vakar vakaro su mumis nė menkiausios kalbos nebuvo“, – penktadienio rytą rašė A. Širinskienė.

REKLAMA

Karbauskis: socialdemokratai pranešė, kad mes ramiai lauktume, derybos dėl koalicijos vyksta toliau

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Ramūnas Karbauskis teigia sulaukęs žinių iš socialdemokratų vadovų, kad derybos dėl valdančiosios koalicijos formavimo dar nesibaigė.

„Iš pradžių atėjo informacija iš žiniasklaidos, kad mes nepakviesti, kad pakviesti yra demokratai ir „Nemuno aušra“, bet po to socdemai pasielgė tvarkingai – jie atėjo pas mus į frakciją, pats Paluckas, papasakojo situaciją Aušrinei Norkienei, kad derybų sąlygos pasikeitė ir kad vyksta toliau derybos ir kad mes ramiai lauktume ir po to dar buvo skambutis pirmininkės (LSDP pirmininkės Vilijos Blinkevičiūtės – ELTA), kuri tą patį pakartojo“, – Eltai ketvirtadienį sakė R. Karbauskis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

LVŽS lyderis svarstė, kad Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovo Sauliaus Skvernelio pareiškimas, jog jo vadovaujama partija nedirbtų koalicijoje kartu su „valstiečiais“, galėjo būti suprastas kaip ultimatumas socdemams ir jie esą dėl tokio pasakymo galėjo įsižeisti.

„Aš kaip suprantu situaciją, tas ultimatumas S. Skvernelio, kuris buvo apsakytas, kad „valstiečiai“ negali būti, jisai matyt užgavo šiek tiek socialdemokratus ir jie reagavo. (...) Mes tame nė kiek nedalyvavome, aš nežinau aplinkybių“, – komentavo R. Karbauskis.

REKLAMA

Jis pridūrė, jog „valstiečiams“ svarbiausia, jog daugumoje nedirbs Liberalų sąjūdis.

„Mes tiesiog ramiai laukiam. Būsim pakviesti, nebūsim pakviesti – tai nėra tas esminis klausimas, ar mes pasiruošę dirbti. Jeigu nebūsim pakviesti, būsim opozicijoje. Svarbiausia liberalų nėra daugumoje“, – sakė politikas.

Anot R. Karbauskio, susidaro įspūdis, kad daugiausiai mandatų laimėjusiai socdemų partijai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ bando diktuoti savo sąlygas, tad esą ir pačių socialdemokratų veiksmai ėmė keistis.

REKLAMA

„Aš suprantu, kad frakcija, kuri turi 14 žmonių, pradeda reikšti taip savo pretenzijas ir savo sąlygas frakcijai, kuri turi 52 mandatus. Tai nėra labai korektiška, bet žinant S. Skvernelio charakterį, tai aš suprantu, jeigu jis žinojo, kad socdemai neturi jokių pasirinkimų galėjo tai pareikšti, nes jis anksčiau to nedarydavo taip.

Mes viską esam pasakę, su mumis jokių problemų nėra, mes nekėlėme jokių sąlygų. Čia sąlygas kelia S. Skvernelis, ne mes“, – komentavo LVŽS vadovas.

Ketvirtadienį R. Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“ bei Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ sulaukė rinkimus laimėjusios ir naują daugumą formuojančios Lietuvos socialdemokratų partijos kvietimo dirbti koalicijoje. Gautus pasiūlymus abi partijos ketina aptarti artimiausiu metu.