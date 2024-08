Šioje vietoje rado dingusio baidarininko kūną – meras siunčia įspėjimą: „Ne viena baidarė čia apsiverčia“

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad penktadienį Akmenės rajone, Ventos upėje, iškritęs vyras (1994 gim.) antradienį rastas negyvas vandenyje, Papilės miestelyje. Kūną pastebėjo pro šalį ėjęs gyventojas, baidarininko kūnas surastas nuo nelaimės vietos nutolęs apie 6–8 km.

Meras: šiomis dienomis ne viena baidarė apsiverčia

Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas naujienų portalui tv3.lt tvirtino, kad Ventos upė ir šiuo metu yra labai patvinusi, todėl ragina gyventojus susilaikyti nuo plaukimo baidarėmis.

„Mes, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, žadame viešai kreiptis, kad žmonės dabar susilaikytų nuo plaukimo baidarėmis, nes be upės patvinimo dar yra daug nuvirtusių medžių krante.

Čia irgi vieni žmonės dalijosi įspūdžiais, kad virsta baidarės, tik išplaukus septynioms baidarėms dvi apsivertė, nesupranta, kas yra. Matome, kad čia yra problema, tikrai patvinimas neeilinis“, – tvirtino V. Mitrofanovas.

Meras teigė, kad dėl nenumatytų kliūčių upėje susidaro papildomi vandens sūkuriai.

„Na, yra ir platesnės upės, ir Minija, ir Merkinė, kurios gal ir sraunesnės, jose plaukioja žmonės.

Bet čia matyt tokia situacija dėl to, kad yra nuvirtusių medžių, nenumatytų kliūčių, gal tai sudaro tam tikrą problemą, girdime, kad ne viena baidarė apsiverčia, nuvirtę medžiai, vandens lygis pakilęs, sraunumas padidėjęs ir atsiranda papildomi vandens sūkuriai, matyt“, – sakė jis.

Papilės seniūnė: leisti plaukti baidarėmis tokioje situacijoje – labai neatsakinga

Papilės miestelio, kur ir rastas vyro kūnas, seniūnė Jūratė Šiurkuvienė teigė, kad vietovėje buvo vykdoma intensyvi paieška, ten dirbo pareigūnai ir šį rytą.

Ji pridūrė, kad Ventos upėje situacija grėsminga, kelianti pavojų sveikatai ir gyvybei.

„Labai agresyvi buvo Ventos upė, nes vandens lygis buvo pakilęs pakankamai aukštai, mūsų visi pažintiniai takai buvo apsemti. Mes, kaip seniūnija, turistams net buvome uždraudę kai kuriuose objektuose lankytis dėl būtent pakilusio vandens lygio.

O kad buvo leidžiama plaukti baidarėms ir jomis buvo plaukiamos nuo skardžio, tai tikrai labai neatsakinga, nes situacija kėlė labai didelį pavojų gyvybei ir sveikatai“, – pabrėžė J. Šiurkuvienė.

Paklausta, ar yra kas žinoma apie baidarių nuomotojus, Papilės seniūnė tvirtino, kad įmonė registruota ne Akmenės rajone.

„Ne mūsų seniūnijoje veikianti baidarių nuoma, ji yra Kuršėnų seniūnijoje, tikrai negalėčiau komentuoti, kaip prieš plaukimą instruktažas buvo atliekamas“, – teigė ji.

Kuršėnų miesto seniūnijos seniūnas Raimondas Bernotas naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad pasidomėjęs vis dėlto negali pasakyti, kas nuomojo baidares.

Žolėse įsipainiojusį kūną rado praeivis

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Artūras Šliavas naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad penktadienį Akmenės rajone, Ventos upėje, iškritęs vyras antradienį rastas negyvas vandenyje, Papilės miestelyje.

„Šįryt rastas dingusio Imanto Misevičiaus kūnas.

Penktadienį Akmenės rajone, Ventos upėje, vyras plaukiojo baidare, iš jos iškrito ir dingo vandenyje. Po 4 paras trukusių paieškų surastas vyro kūnas. Papilės miestelyje, Ventos upėje, žolėse įsipainiojusį kūną šįryt apie 10.20 val. pastebėjo pro šalį ėjęs gyventojas, kuris nedelsdamas paskambino skubios pagalbos tarnybų telefonu. Kūnas surastas nuo nelaimės vietos nutolęs apie 6–8 km.

Dėkojame visiems, aktyviai prisidėjusiems prie vyro paieškos“, – pasidalinta ir Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato socialiniame tinkle „Facebook“.

Tai patvirtino ir mirusiojo pusseserė.

„Labai dėkojame visiems“, – naujienų portalui tv3.lt sakė tragiškai žuvusio giminaitė.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad policija pranešė, jog penktadienį apie 14.20 val., Akmenės rajone, Ventos upėje, iš baidarės iškrito 1994 m. gimęs vyras ir dingo.

Dingo bandęs upėje gelbėti savo merginą

Penktadienį Ventos upėje nutikus siaubingai nelaimei, kai iš baidarės iškrito vyras ir dingo, dingusiojo mergina Karolina, pati plaukusi toje pačioje baidarėje ir praradusi sąmonę, dar pirmadienį papasakojo visas įvykio detales. Ji tvirtino, kad upėje sukosi „kaip skalbimo mašinoje“.

Karolina iš vandens ištraukta be sąmonės, tačiau greitai atgaivinta. Ji su naujienu portalu tv3.lt pasidalijo siaubingos istorijos detalėmis.

Dingęs vyras Ventos upėje (tv3.lt koliažas)

„Kai mes jau lipome į tas baidares, mums patys šeimininkai sakė, kad vanduo yra kažkiek pakilęs, pasakė, kad tik išgirsime šnypštimą, turime prisišvartuoti dešinėje pusėje, ten bus, kur įsikelti baidarę. Buvo vienas takelis prisišvartavimui, bet pagalvojome plaukti toliau, mes tikrai nematėme, nežinojome, nesame plaukę toje vietoje.

Kai pamatėme krioklį, jau buvo per vėlu. Viena valtis apsivertė prieš mus, mes plaukėme antri, moteris iš pirmos valties užsikabino už medžio, o vyruką įsuko į sūkurį, nes kai krenta tas vanduo, tada gaunasi toks sūkurys ir kaip skalbimo mašinoje sukiesi.

Ir tada pamačiau, kad čia jau viskas, pradėjau šaukti, nebežinojau, ką daryti, griebiausi už žolės ir ta žolė nutrūko ir mes įkritome į vandenį, bandėme dar už baidarės užsikabinti, bet nieko nepavyko, pati baidarė atsitrenkė į tiltą, o po to nieko nebeprisimenu“, – siaubingą patirtį plaukiojant su baidare pasakojo Karolina.

Ji pridūrė, kad kiti, kurie buvo šalia, pasakojo, jog Karolina buvo paskutinė, kuri sukosi sūkuryje, nes beveik visi jau buvo išlipę.

„Imantas tik atsistojo, pamatė, kad aš dar sukuosi, šoko atgal į vandenį ir puolė mane traukti iš jo. Mano apatinė liemenės sagtis buvo atsegta, kol aš sukausi, išsinėriau iš liemenės ir ją pamečiau.

Tada pasidaviau ir mane atgaivino tik ant kranto, o Imantas įsisukęs irgi turbūt pasidavė visam tam, ant nugaros išniro ant vandens ir plaukė pasroviui, dar bandė vienas giminaitis palei tiltelį jį pačiupti, jie susišaukė vienas su kitu, paėmė Imantą už pačios liemenės, už nugaros, bandė traukti link savęs, bet tiesiog jis išslydo“, – tvirtino dingusiojo mergina.