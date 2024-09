Sinoptikė skelbia naujausią orų prognozę: turi ir liūdnų žinių

„Europą „pasidalino“ orus lemiančios sistemos. Vakariau didelę Europos dalį ciklonų sistema užgulusi, atmosferos frontų debesimis „apsiginklavusi“ laisto ar net skandina.

Rytuose, šiaurės rytuose virš Skandinavijos, Baltijos ir dalies Rytų Europos su sausais, ramiais orais anticiklonas, vardu Quentin, įsitvirtino. Ir panašu, kad gana ilgam“, – praneša sinoptikė Elvyra Latvėnaitė.

Ji priduria, kad šiltas oras plūsta į visą Europą, o Lietuvą taip pat pasiekė ir sausa oro masė. Anot sinoptikės, panašūs orai turėtų būti iki kitos savaitės vidurio.

„Atostogaujantiems, ko gero, pasisekė, bet laukams ir daržams – liūdnokos žinios.

Vakaro pasiskaitymui E. Šimkūnaitės lietuviškas medžių horoskopas rugsėjui. „Nors klevukų neskurdi dalia, bet jie nėra linke pinigus kaupti ir slėpti – jie turtingi išmintingumu, geru elgesiu, šlove ne tik tarp giminių ir kaimynų, bet ir tolėliau.

Ar dėl to, kad dviem sparnais gimusi, vienu sparnu lėkdama, klevo sėkla toli nuskrenda, ar dėl to, kad verslu prisidurdami plačiai žmonėjasi, klevukai dažnai tolimas žmonas parsiveda ir savo vaikus toli išleidžia. Nors klevukai ir geri ūkininkai, nesvetimi jiems ir verslai, o per tai mėgsta ir pasižmonėti, mėgsta (ne veltui šilkuoti) dailų rūbą, bet puošimo nesivaiko, nepabrėžia jo.

Auksuotas klevelis pavasarį, kai žydi, auksuotas ir rudenį, bet ir žiedai, ir lapai greit nubyra. Jauni klevukai greit įsimyli, bet dažniausiai ta jų meilė nepastebima. Pirmiesiems žiedams nubyrėjus, renkasi ramiau, lėčiau. Klevas - ne vienvaldis mėnesio šeimininkas, su juo dalijasi obelėlė-ketvirtosios dukrelės skirtinis medis. Obelėlės mergelės geros, mielos, protingos, atliepios, dosnios, tvarkingos šeimininkės ir geros motinos, garsios gardžiais puodais ir išmintimi“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė E. Latvėnaitė.

Temperatūros rekordas

Meteo.lt skelbia, kad šių metų rugsėjo 3 d. buvo išmatuotas šios dienos aukščiausios oro temperatūros rekordas.

„Druskininkuose sušilo net iki 30,8 °C. Ankstesnis šios dienos rekordas buvo užfiksuotas lygiai prieš 28 metus (1996-09-03) Varėnoje, kuomet sušilo iki 29,4 °C (t. y. buvo 1,4 laipsnio vėsiau nei šiemet).

Iki šiol šią dieną dar niekada nebuvo pasiekta ar viršyta 30 °C oro temperatūra, o šiemet ji buvo registruota net 8 meteorologijos stotyse.

Šiemet tai yra jau 12-as aukščiausios oro temperatūros rekordas. 2023 metais tokių buvo šešiolika. 2022 metais – trylika, o 2021 m. – šeši“, – informuoja Meteo.lt

Orų prognozė

Ketvirtadienį, rugsėjo 5-osios dieną gali keliolika lašų iš tamsesnio debesėlio iškristi, labiausia tikėtina pietiniuose rajonuose.Vėjas rytinių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 12–16°C, Kuršių nerijoje 17–19°C, dieną 25–29°C.

Penktadienį, rugsėjo 6 d. be lietaus. Vėjas rytinių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 11–15°C, Kuršių nerijoje 16–18°C, dieną 24–28°C.

Šeštadienį, rugsėjo 7 d. be lietaus. Vėjas rytų, pietryčių naktį 3–6 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 9–14°C, vėsiausia šiaurės rytuose, rytuose, Kuršių nerijoje 15–17°C, dieną 23–27°C, šilčiausia vakaruose, pietvakariuose.

Sekmadienį, rugsėjo 8 d. be lietaus. Vėjas rytų, pietryčių naktį 4–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 10–13°C, Kuršių nerijoje 15–17°C, dieną 24–27°C, šilčiausia vakaruose, pietvakariuose.

Pirmadienį, rugsėjo 9 d. be lietaus. Vėjas pietryčių naktį 4–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 10–13°C, vėsiausia šiaurės rytuose, Kuršių nerijoje 15–17°C, dieną 24–27°C.

Antradienį, rugsėjo 10 d. be lietaus. Vėjas pietryčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12m/s. Naktį 11–14°C, Kuršių nerijoje 15–17°C, dieną 24–27°C.

Trečiadienį, rugsėjo 11d. protarpiais su perkūnija palis, naktį daugiausia vakariniuose rajonuose. Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, dieną pajūryje gūsiai 14 m/s. Naktį 13–17°C, dieną 24–27°C.

Ketvirtadienį, rugsėjo 12 d. šiek tiek su perkūnija gali palyti, daugiausia dieną. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 12–16°C, dieną 20–24°C, vėsiausia pajūryje.